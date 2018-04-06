親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣高齡少子化
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

推在地品牌… 稻米拚經濟 青年返鄉了

2018-04-06 00:27聯合報 記者卜敏正陳雅玲王慧瑛鄭維真綦守鈺謝進盛

台南後壁區仕安社區推自有品牌「仕安米」，由社區媽媽篩選雜質，提供就業機會。 記者...
台南後壁區仕安社區推自有品牌「仕安米」，由社區媽媽篩選雜質，提供就業機會。 記者謝進盛／攝影
分享

雲嘉高居全國老化縣市前兩名，嘉義縣更連續十年高居全國老人人口比率最高的縣市，但誰也沒想到，地瓜、稻米這兩項平民食物，竟讓當地社區有望「逆齡」發展。

雲林縣水林鄉瓊埔社區盛產地瓜，由於老年人口多，採收期到了無力採收，只能任由盤商喊價。瓊埔合作農產與社區發展協會合作，推出在地地瓜品牌，注入年輕人想法，將地瓜加工成餅乾、飲品，不僅創造就業機會，也讓更多年輕人返鄉。

「阿甘叔薯」負責人蘇嘉益原本是廚師，民國九十九年返鄉，看到家鄉生產的地瓜品質全國第一，連台塑老董王永慶都指定吃水林番薯，年邁辛苦耕種的農民卻得不到利潤，遂運用廚師「料理加工」技能，行銷家鄉優質地瓜，創造自有品牌。

近年更推出最新產品濾泡式地瓜水，搶攻飲用水市場，參加日本東京國際食品展時，紫心地瓜水營養豐富且呈現夢幻紫色，令日本消費者大為驚豔。

仕安社區位於台南溪北邊陲地帶，是個純樸農村，設籍人口雖有六百多，但實際僅有二百多人住這裡，不是老人就是小孩。

社區的耆老們為了使這個小農村可以恢復往日蓬勃朝氣，以居民入股方式成立仕安合作社，經營的第一個事業，就是創立自有品牌「仕安米」，與農民契作栽植台稉九號，使用無毒資材培育具有競爭力的無毒良質米。

台南後壁區仕安社區推自有品牌「仕安米」，由社區媽媽篩選雜質，提供就業機會。 記者...
台南後壁區仕安社區推自有品牌「仕安米」，由社區媽媽篩選雜質，提供就業機會。 記者謝進盛／攝影
分享

「第二年就開始賺錢了！」仕安里長廖育諒說，今年邁入第六年，栽培面積愈種愈大，一期作早已變兩期作。社區長者笑說，與年輕人共創經濟活水，創造新農業契機，「活得很有價值！」

農民老化老年人口
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

這裡10年來只生14個新生兒 台灣出現「極限村落」

2018-04-05 23:57

70歲在新北平溪不算老 學者：極限村只會多不會少

2018-04-06 00:12

全台近三成老人在雙北 醫療、長照負擔重

2018-04-06 00:42

協助發展環境… 營造社區力 老村回春了

2018-04-06 00:34

心酸話題 獅潭山村「每星期都在嘆誰過世…」

2018-04-06 00:22

平溪老人照顧老老人成常態 96歲獨居嬤：我有靠山

2018-04-05 23:10

農村高齡化 大學生揪團扮果園生力軍

2018-04-05 09:33

熱門文章

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」

2018-04-05 17:13

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

2018-04-05 11:00

國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top