推在地品牌… 稻米拚經濟 青年返鄉了

2018-04-06 00:27 聯合報 記者陳雅玲、王慧瑛、鄭維真、綦守鈺、謝進盛 聯合報 記者 卜敏正



台南後壁區仕安社區推自有品牌「仕安米」，由社區媽媽篩選雜質，提供就業機會。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

雲嘉高居全國老化縣市前兩名，嘉義縣更連續十年高居全國老人人口比率最高的縣市，但誰也沒想到，地瓜、稻米這兩項平民食物，竟讓當地社區有望「逆齡」發展。

雲林縣水林鄉瓊埔社區盛產地瓜，由於老年人口多，採收期到了無力採收，只能任由盤商喊價。瓊埔合作農產與社區發展協會合作，推出在地地瓜品牌，注入年輕人想法，將地瓜加工成餅乾、飲品，不僅創造就業機會，也讓更多年輕人返鄉。

「阿甘叔薯」負責人蘇嘉益原本是廚師，民國九十九年返鄉，看到家鄉生產的地瓜品質全國第一，連台塑老董王永慶都指定吃水林番薯，年邁辛苦耕種的農民卻得不到利潤，遂運用廚師「料理加工」技能，行銷家鄉優質地瓜，創造自有品牌。

近年更推出最新產品濾泡式地瓜水，搶攻飲用水市場，參加日本東京國際食品展時，紫心地瓜水營養豐富且呈現夢幻紫色，令日本消費者大為驚豔。

仕安社區位於台南溪北邊陲地帶，是個純樸農村，設籍人口雖有六百多，但實際僅有二百多人住這裡，不是老人就是小孩。

社區的耆老們為了使這個小農村可以恢復往日蓬勃朝氣，以居民入股方式成立仕安合作社，經營的第一個事業，就是創立自有品牌「仕安米」，與農民契作栽植台稉九號，使用無毒資材培育具有競爭力的無毒良質米。

台南後壁區仕安社區推自有品牌「仕安米」，由社區媽媽篩選雜質，提供就業機會。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

「第二年就開始賺錢了！」仕安里長廖育諒說，今年邁入第六年，栽培面積愈種愈大，一期作早已變兩期作。社區長者笑說，與年輕人共創經濟活水，創造新農業契機，「活得很有價值！」