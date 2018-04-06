心酸話題 獅潭山村「每星期都在嘆誰過世…」

2018-04-06 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗縣報導



苗栗縣獅潭鄉幾乎每家戶都有老人，電動代步車成了必備品。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

「苗栗縣獅潭鄉是有名的老化地方，我七十八歲了，算是很年輕！」獅潭鄉新店村鄰長楊萬壽一語道破獅潭鄉超高齡社會的現狀。

台三線蜿蜒經過獅潭鄉客家山村約十七公里，全鄉除農業加工外，沒有一家工廠，主要農作物是桂竹筍、柑橘等作物，台三線沿途越來越多人種草莓，但難敵超高齡趨勢，平日街頭冷清，只有到假日，遊客湧進老街，還有呼嘯而過的大型重機隊。

獅潭鄉人口四千四百一十四人，是苗栗縣人口最少的鄉，六十五歲以上老人一千一百六十二人，占了總人口百分之廿六，不到四個人就有一名老人，如果依實際居住人口，超高齡化勢更嚴重。

平日白天獅潭鄉幾乎只有老人家，外籍看護及電動代步車，幾乎是家戶必備，八十一歲的劉完妹沒事，喜歡坐在家門前消磨時間，她說整條街白天都只有老人家跟外勞，鄰居老婦人大她四歲，天天下午三點騎著電動代步車，到老家的菜園種菜；楊萬壽與八十五的鄰居黃裕昌在門前聊天，感嘆這星期又有誰過世了。

八十一歲的劉蘭嬌有七名女兒，她與老六同住，老六天天往返苗栗市、獅潭鄉工作，她清晨、傍晚種菜，白天打太極拳、唱客家八音，生活安排充實，但最希望假日到來，因為住在外地的女兒會抽空回家。

「沒有工作機會，農產品價格又不好，怎麼留住年輕人？」黃裕昌、楊萬壽異口同聲，兩人還慶幸，下一代早就出外打拚發展，否則靠什麼養老人家？