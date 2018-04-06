全台近三成老人在雙北 醫療、長照負擔重

台北、新北兩市六十五歲以上人口數約九十四萬，占全國老人人口約百分之廿八點七。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北、新北兩市六十五歲以上人口數約九十四萬，全國共三百廿六萬，雙北約佔全國百分之廿八點七 ，遠高於全國百分之十三點八，雙北人口結構快速老化，對雙北政府的財政、醫療與長照都是很重的負擔。

台北市社會局資料顯示，北市二百六十八萬人口中，六十五歲以上老人佔四十四萬，老年人口佔總人口數百分之十六，台北已進入高齡化社會。

隨著人口快速老化，北市用於長者的經費也連年增加，從一○五年四十六億，一○七年飆升到五十三億。

社會局老福科科長葉俊郎表示，面對極速高齡化的社會，最需要的是中央補助經費，其次是長照資訊的整合與更新加速。

新北市預計三年內將進入高齡化社會，平溪、雙溪、坪林、貢寮、石碇五區為超高齡行政區，但同為東北角的貢寮，卻不算中央長照資源不足區，形成被中央長照政策遺忘的區域。

新北市府指出，新北目前烏來、石碇、坪林、平溪及雙溪為「原住民地區、離島及其他資源不足區」，同在東北角的貢寮，以及北海岸石門、萬里、金山、三芝等區雖未列入長照資源不足區但資源仍屬匱乏，「請中央重新界定」。

衛生局說，台大金山分院與萬里、金山、石門及三芝區公所、衛生所和社福等組織，成立「北海英雄」連攜式照護據點；東北角平溪、雙溪、貢寮三區衛生所發揮各自特色。