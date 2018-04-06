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70歲在新北平溪不算老 學者：極限村只會多不會少

2018-04-06 00:12聯合報 記者吳淑君鄭朝陽／連線報導

嘉義縣六腳鄉永賢村人口老化，可能成為全台首個「極限村落」；其實有極限村隱憂的不只偏鄉，新北市平溪區南山、東勢兩里，六十五歲以上老人占比百分之卅二，僅次於永賢的百分卅四。

「台灣的『極限村落』只會更多不會少。」台大社會科學院教授薛承泰表示，台灣六十五歲以上人口，今年三月已突破總人口數的百分之十四，正式宣告台灣「真正」邁入高齡社會。面對老化加速，他認為政府如不設法拚結婚、拚生育，狀況只會更糟。

白天的平溪老街上，放眼看去多是曬太陽、低聲聊天的老人，十分安靜。 記者吳淑君／攝...
白天的平溪老街上，放眼看去多是曬太陽、低聲聊天的老人，十分安靜。 記者吳淑君／攝影
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平溪天燈近年紅遍世界，二○一六年獲國家地理雜誌推薦為「全球十大最佳冬季旅遊」之一，去年更榮獲赫芬頓郵報公布的「二○一七年全球最佳節慶」，遊客絡繹不絕。天燈冉冉升空，但平溪為遊客製造天燈祈福的幸福感背後，卻有著淡淡哀愁。

如果以鄉鎮區觀察人口結構，全台「最老」的鄉鎮區是新北市平溪區，當地一個月新生兒出生平均不到兩人，其中又以南山、東勢兩里老化最明顯。白天的平溪，沒有遊客的地方，放眼看去就是曬太陽、倚門打瞌睡的老人，安靜到連貓都睡著了。

七十歲的平溪文史工作者王肇經說，「我在平溪還不算老」；前幾年市府要找五名四十歲以下的在地年輕人寫商圈計畫，找了半天湊不到，只好向區公所「借將」。年輕人多不願來平溪，區公所出缺常找不到職務代理人，想辦老人送餐也不太容易。

「都會區邊緣的地區，因為就業磁吸效應，老化趨勢會更明顯」，薛承泰是人口學專家，他表示，人口老化前十名的新北雙溪區、台南左鎮區、高雄田寮區都是同樣問題。

薛承泰指出，相較於其他工業國家，台灣進入高齡社會時間較晚，但未來的老化速度會加快，二○五○年之後可能成為世界最老的國家之一。原因除了高比例的戰後嬰兒潮世代陸續成為老人，二千年後台灣生育率急速下滑，去年生育率更跌到僅一點一人。

薛承泰表示，若社會氛圍不變，生育率掉到一人以下的機率仍高，台灣人口將在廿九年內減半，老人比率會衝得更高。政府如果不想見到台灣人口「自然亡」，要把生育率當成優先政策，中央對人口政策的資源要統一標準，並因地制宜推出有市場區隔、能各取所需的鼓勵生育措施，放任各地一味加碼發生育津貼，對提升全國生育率效用不大。

平溪生育老化天燈
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