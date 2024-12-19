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學校難查狼師 體育界促建完整通報系統
校園球隊屢傳狼師，外界質疑把關機制有漏洞。彰化師範大學教授王智弘說，教職人員任用前後的檢核機制應納入校務評鑑，並確保落實執行；體育界說，學校無法完全掌握涉性侵害、性騷擾或性霸凌人員資料，體育署應建立完整通報系統。
彰師大輔導與諮商學系教授王智弘說，教職人員首次任用時，進用機關應檢核良民證等資料，任用後每年都應定期檢核，並與警察機關同步更新資料；校務評鑑應納入人事檢核績效，也應嚴格禁止先進用再審核。
王智弘指出，對校園內權力差距大的師生關係，尤其涉及高強度訓練、密集互動、競賽類型者，相關教職人員的檢核機制更要高標準，縣市政府應要求學校落實定期檢核，預防出現漏洞。
彰化縣教師工會建議，代理代課教師或鐘點教練等教職人員應每年向警察機關申請「良民證」（警察刑事紀錄證明）繳交學校，因為代課教師涉案事件若尚未進入司法程序，校方通常無法掌握，也建議校方任用前應向任職前的學校查詢，並觀察新進教師表現。
體育界人士說，不適任人員通報系統不夠完善，對於涉有性侵害、性騷擾或性霸凌的教練，學校無法掌握全部消息，體育署應完備通報系統，將正式、外聘、兼任、鐘點教練全部列入，方便學校查詢並過濾掉不適任者；對於不適任者更不能通融，例如涉職棒簽賭的球員，不管事後有多麼後悔，都不能擔任教練職。
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