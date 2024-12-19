聽新聞
0:00 / 0:00

教練掌握一切 受害童難啟齒

聯合報／ 記者江良誠翁唯真／連線報導
桃園市某國小籃球隊3個月前有家長出面投訴老師性騷，且12年來陸續有學生受害，桃園市教育局回應，調查委員刻正就回覆疑似有性平情事的學生進一步訪談，調查結果預計於明年1月下旬前完成。圖／家長提供
桃園市某國小籃球隊3個月前有家長出面投訴老師性騷，且12年來陸續有學生受害，桃園市教育局回應，調查委員刻正就回覆疑似有性平情事的學生進一步訪談，調查結果預計於明年1月下旬前完成。圖／家長提供

南投縣有國小棒球教練伸狼爪十八年遭判刑，桃園市也傳出某國小籃球隊教練疑似性騷擾學生正由教育局調查。體育界認為，球隊環境封閉、教練具威權性，當小選手遭猥褻或性侵，大多難以啟齒，這才是教練敢長期伸狼爪的原因。

南投某國小棒球教練對廿二名學生強制猥褻、強制性交六十八次，前後長達十八年，上月遭南投地院判刑十三年；該教練擔任導師、教練，替隊員課輔、接送，從球場、校園到家庭，幾乎掌握學童的一切，被害人多所顧忌，直到檢方發布教練遭羈押的消息，才有家長帶孩子報案，在此之前默默承受者不少。

三個月前，桃園某國小也爆出籃球隊教練疑似性騷擾案，教練被控藉由指導動作侵犯學童身體，男女都有人受害；桃園市教育局表示，已成立調查小組，回溯過去十二年球隊學生，正進行問卷調查及訪談受害者，調查結果明年一月下旬完成。

體育界人士說，教練和選手關係比師生更密切，家長甚至把孩子託付給教練，一旦教練行為失當，選手從家庭到學校都很難得到幫助，尤其國小學童年幼不熟悉法律，更怕遭侵害消息曝光，因此選擇隱忍，讓教練予取予求。

基層體育界認為，校方通常信任專任教練，把球隊、選手交給教練管理，甚至不敢介入教練及選手的關係，讓相關諮商輔導機制形同虛設，建議校方要落實查核機制，採取排除教練參與的個別諮商，發生不適當接觸行為才能及早發現，保護學生安全。

張老師基金會桃園分事務所心理師陳柏翰表示，師長對學生具有權威，體育界更明顯，教練掌管球隊運作，又會操練學生，肢體不當碰觸常不易察覺，遇上學生求助時不應有「老師只是教你、對你好」的勸說，否則會讓受害者失去求助管道。

陳柏翰說，校方及家長應告知學童身體界線，男女都應重視，更要落實性平教育，尤其大人更容易忽略；球隊事務雖由教練掌握，但校長、主任等師長應定期關心球隊學生，以免學生受害時求助無門。

教練 桃園 體育

延伸閱讀

大專棒球聯賽／世新、高雄大學下學年度降公開二級

HBL／開南高中籃球隊涉霸凌 北市教育局：教練停職

UBA開打劉丞勳受矚目 健行科大籃球隊獲50萬培育球員

大專棒球聯賽／台體預賽終戰勝輔大 晉8強隊伍確定

相關新聞

教練熊抱學生 離職轉他校任教

台中市某國小棒球教練被控性侵及猥褻男球員，已有廿九人報案；台中市議員江和樹昨再爆料，原在該校任教的資深教練因熊抱、上下其...

教練掌握一切 受害童難啟齒

南投縣有國小棒球教練伸狼爪十八年遭判刑，桃園市也傳出某國小籃球隊教練疑似性騷擾學生正由教育局調查。體育界認為，球隊環境封...

學校難查狼師 體育界促建完整通報系統

校園球隊屢傳狼師，外界質疑把關機制有漏洞。彰化師範大學教授王智弘說，教職人員任用前後的檢核機制應納入校務評鑑，並確保落實...

桃園某國小籃球隊師爆性騷 教育局：明年1月中調查出爐

台中市一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件近日被爆出，而桃園市某國小籃球隊3個月前也有家長出面投訴老師性騷，且12年來陸續有...

台中棒球狼教練「D槽很滿」！警：至少29童受害

台中市某國小校園傳出棒球狼教練，市議員江和樹今指，狼教練手機、辦公室電腦很離譜「D槽很滿」，警方應介入了解；警察局長李文...

【即時短評】狼教練不能揭露姓氏 兒權法69條是保護兒少或是惡法？

台中一所國小棒球鐘點教練涉性侵、猥褻男童，受害者至少31人，這名教練18年前起就有強制猥褻前科，校方未能把關。消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。