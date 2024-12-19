教練掌握一切 受害童難啟齒

南投縣有國小棒球教練伸狼爪十八年遭判刑，桃園市也傳出某國小籃球隊教練疑似性騷擾學生正由教育局調查。體育界認為，球隊環境封閉、教練具威權性，當小選手遭猥褻或性侵，大多難以啟齒，這才是教練敢長期伸狼爪的原因。

南投某國小棒球教練對廿二名學生強制猥褻、強制性交六十八次，前後長達十八年，上月遭南投地院判刑十三年；該教練擔任導師、教練，替隊員課輔、接送，從球場、校園到家庭，幾乎掌握學童的一切，被害人多所顧忌，直到檢方發布教練遭羈押的消息，才有家長帶孩子報案，在此之前默默承受者不少。

三個月前，桃園某國小也爆出籃球隊教練疑似性騷擾案，教練被控藉由指導動作侵犯學童身體，男女都有人受害；桃園市教育局表示，已成立調查小組，回溯過去十二年球隊學生，正進行問卷調查及訪談受害者，調查結果明年一月下旬完成。

體育界人士說，教練和選手關係比師生更密切，家長甚至把孩子託付給教練，一旦教練行為失當，選手從家庭到學校都很難得到幫助，尤其國小學童年幼不熟悉法律，更怕遭侵害消息曝光，因此選擇隱忍，讓教練予取予求。

基層體育界認為，校方通常信任專任教練，把球隊、選手交給教練管理，甚至不敢介入教練及選手的關係，讓相關諮商輔導機制形同虛設，建議校方要落實查核機制，採取排除教練參與的個別諮商，發生不適當接觸行為才能及早發現，保護學生安全。

張老師基金會桃園分事務所心理師陳柏翰表示，師長對學生具有權威，體育界更明顯，教練掌管球隊運作，又會操練學生，肢體不當碰觸常不易察覺，遇上學生求助時不應有「老師只是教你、對你好」的勸說，否則會讓受害者失去求助管道。

陳柏翰說，校方及家長應告知學童身體界線，男女都應重視，更要落實性平教育，尤其大人更容易忽略；球隊事務雖由教練掌握，但校長、主任等師長應定期關心球隊學生，以免學生受害時求助無門。