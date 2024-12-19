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教練熊抱學生 離職轉他校任教

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮黃寅／台中報導
台中市某國小棒球隊爆出「狼」教練，議員江和樹昨指引薦這名「狼」教練的資深教練，也有性平紀錄，現在另所國小任教，質疑學校用人把關不嚴謹。記者黃仲裕／攝影
台中市某國小棒球隊爆出「狼」教練，議員江和樹昨指引薦這名「狼」教練的資深教練，也有性平紀錄，現在另所國小任教，質疑學校用人把關不嚴謹。記者黃仲裕／攝影

台中市某國小棒球教練被控性侵及猥褻男球員，已有廿九人報案；台中市議員江和樹昨再爆料，原在該校任教的資深教練因熊抱、上下其手等不當接觸球員離職，兩個月後再到另所國小任職至今，痛批把關機制失靈。

台中市長盧秀燕表示，將全面徹查所有教職員紀錄，有些性平案件未達標準就不需通報，可能有漏網之魚；目前良民證、通報系統部分條件門檻太高，市府除對失職人員深入調查與追究，不排除制定更嚴格的任用規定。

中市教育局長蔣偉民說，若性侵害屬實，經性平會認定性騷擾、性霸凌符合解聘規範，或因性平案件遭解聘後不得任教期間均屬不適任人員，這名資深教練不符合不適任規範，但因工作需要接觸兒童，建議校方慎重考慮是否聘任。

這所學校昨天上午原表示不隨流言處置，但下午改口「等合約期滿後，聽取球團、家長意見，再評估是否聘任」。

據指出，引爆校園狼師爭議的現任教練是這名資深教練介紹，資深教練二○二一年因為性平案被調查，同年十一月請辭離開，隔年一月再到另所國小繼續當教練。

江和樹說，資深教練因熊抱學生且上下其手，經校方性平調查認定性騷擾成立，但只要求上性平教育課程，「明明有觸摸學生卻避重就輕」，校方還說資深教練是吃檳榔、抽菸、罵髒話才離開，造成更多小朋友受害。

資深教練任職的學校表示，學校棒球隊共三名教練，一人專任、兩人為鐘點教練，聘用遭控違反性平的資深教練前曾查詢不適任人員系統，但並未在名單上，球員、家長多認為該資深教練教學認真，因此目前仍擔任指導工作，已要求教練團做好本分，配合後續調查。

中市教育局表示，根據性平調查報告，這名資深教練帶學生搭車時，與學生比手腕、捏大腿，性平委員訪談認定為開玩笑，但因當事人不舒服，所以認定符合性騷擾要件、資深教練性別意識不足，因此要求接受四小時性平教育，寫一千字心得報告。

江和樹指出，已遭收押的教練在該校任教六年，曾移地訓練、指導社區球隊，受害者恐繼續擴大，「據說教練的手機、辦公室電腦『Ｄ槽』很滿」，要求警方介入調查。市警局長李文章說，警方已查扣教練的手機、電腦，目前已成案的受害者有廿九人，其中廿五人完成筆錄，另四人正安排中，這些被害人有些已轉校或升上國中，資深教練案則未有受害者報案。

受害者 性騷擾 教練 猥褻 盧秀燕 霸凌

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