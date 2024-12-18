桃園某國小籃球隊師爆性騷 教育局：明年1月中調查出爐

台中市一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件近日被爆出，而桃園市某國小籃球隊3個月前也有家長出面投訴老師性騷，且12年來陸續有學生受害，桃園市教育局回應，調查委員刻正就回覆疑似有性平情事的學生進一步訪談，調查結果預計於明年1月下旬前完成。

桃園某國小籃球隊老師也被爆出藉由指導學生動作，侵犯到學生，且男、女都受害。

針對桃園某國小的家長陳情體育教師性平案件調查進度，教育局回應，目前調查小組已完成歷屆及現任在教學生的問卷調查，調查委員刻正就回覆疑似有性平情事的學生進一步訪談，調查結果預計於明年1月下旬前完成。

該校表示，調查程序按照教育部的規定辦理，並回溯過去12年教師任教期間學生，相關情況有回報給桃園市教育局。該教師目前也調離現職，不讓其接觸到學生，校方用嚴謹態度來看待及處理此事。

教育局說，倘教練涉有性侵害、情節重大的性騷擾或性霸凌等情況，將依性平法第29條與第30條規定辦理解聘、不續聘事宜，並列管於教育部不適任人員通報及查詢系統，學校應依「不適任教育人員之通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」定期至該系統查核。所以學校在聘任教練前，也需要至該系統確認教練是否為列管對象。

且為預防教練涉校園性別事件，教育局依據「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」規定，每年舉辦專任運動教練知能研習，並將性別平等及不當管教課程納入課程，強化教練性平意識。

除辦理教練相關研習外，已結合教育局性別平等輔導團，製作相關課程到校宣導性別平等及不當管教議題，並以國中小體育班學生為優先，赴各校宣導，落實性別平等意識向下扎根工作，並評估加強性別敏感度及兒權意識等相關議題，並加強教導學生勇於表達意見及即時反應。

教育局也請學校定期針對體育班學生加強相關身、心輔導，並結合教育局反霸凌專線「0800-775-889」為學生求救專線，督導教練應隨時與體育組長及學務主任密切橫向聯繫，並落實責任通報。