台中棒球狼教練「D槽很滿」！警：至少29童受害

台中市某國小校園傳出棒球狼教練，市議員江和樹今指，狼教練手機、辦公室電腦很離譜「D槽很滿」，警方應介入了解；警察局長李文章說，第一時間已查扣手機和電腦等相關證據，統計已有29案成案，不排除人數會增加。

江和樹昨與受害者家長出面，控訴某國小棒球鐘點教練涉及性侵、猥褻男童。江和樹說明，該教練有強制猥褻前科，受害者恐如「滾雪球」般擴大。該教練已遭校方停聘，檢警上月搜索、拘提，依強制性交等罪嫌向法院聲押獲准。據傳該教練醜聞曝光後，曾企圖輕生。

江和樹今天說，狼教練手機、辦公室電腦很離譜，他的「D槽很滿」，警方應該介入了解。