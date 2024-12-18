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台中棒球教練涉性侵學童 27學生指認並提告 檢警持續清查中
台中市一所國小的棒球校隊教練涉嫌對學生伸狼爪，警方說，據報至今有27名學生指認並提告教練涉有性侵，另還有1名學生家長不提告，該案目前仍進一步清查中。至於傳出在該名狼師之前，還有另名「老狼」也有不良記錄？警方說，因該案校方僅以性騷擾案處理，警方並未接獲報案。
警方說，該所國小10月26日接獲家長反映，指棒球教練涉嫌性侵學生後，太平警分局同時也接獲報案，隨即展開偵辦。另外，檢察官接獲家防中心通報，也交給警方一些被害人名單，請警方進一步調查，再加上警方自行清查的部分，截至目前已有27名學生提告並指認教練涉嫌性侵。這27名被害人有的尚在該校，但也有的人已升上國中，或轉至他校。
警方說，除了上個月21日已在檢察官指揮下，將該名教練拘提到案。目前仍在進一步清查中，尚難預測到底有多少學生遭到狼手。
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