國小球隊性騷層出不窮 專家：大人必須建立安全申訴管道

台中市一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件近日被爆出，而桃園市某國小籃球隊3個月前也有家長出面投訴老師性騷，且10多年來陸續有學生受害，正調查中。專家表示，杜絕類似事件需要讓學生知道自己的身體界線，並由大人建立一個安全申訴管道，避免一人威權導致學生求助無門。

台中某國小棒球隊傳出多童受害，而桃園某國小籃球隊老師也被爆出藉由指導學生動作，侵犯到學生，且男、女都受害，目前桃園市教育局正在調查中。

張老師基金會桃園分事務所心理師陳柏翰表示，在學校師長對於學生本就是個威權角色，對學生而言，很多事情很難分辨是否在合理的指導下，通常遇到時學生容易困惑。尤其在體育界更加明顯，球隊教練掌管整個球隊訓練及運作，又會操練學生，在這些過程中，碰觸到身體可能更不易察覺。

「大人要學著相信學生，不能對學生苛責」，陳柏翰說，當學生求助於大人時，不應該出現「老師只是在教你、對你好」，若都給學生這樣的反應，他就會因此失去求助管道，因此大人需要在這種上對下關係中，建立更開放及透明的制度，提供學生一個安全的空間。

陳柏翰說，因此一定要告知學身自己的身體界線在哪裡，現在性別平等教育受重視，但需要更加落實，尤其大人常容易疏忽男生，大家都相對著重在女生身上，但不管男女，明確知道自己的身體界線，才能夠有意識地掌握身體自主權。

陳柏翰表示，建立多元的管教體系及申訴管道，是大人必須要做的，像一般球隊大都是由教練掌握，處理大小事，但若能比照日本有經理人在協助的話，或是校內有固定的校長、主任等老師們，定期和學生聊聊關心，成為他們信任的人，當遇到事情時，他們不會求助無門。