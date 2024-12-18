台中棒球狼教練案外案...老教練捏童大腿仍任教 教局長說了

台中市A國小校園傳出棒球「狼」教練，市議員江和樹今再爆，當初推薦到A校任教的「老教練」也曾有性平紀錄，目前還在中市B校任教，痛批把關機制失靈。教育局長蔣偉民說明，老教練當年跟學生比手腕和捏大腿，符合性騷，性平處分為4小時性平教育，及千字心得報告，不符合不適任教練相關規範。

B校表示，老教練3年來教學認真，家長、學生未有不適當投訴，目前擔任鐘點教練，聘用前通過教評，未有不適任紀錄，校方將配合調查，暫不隨流言處置。

江和樹爆料，這名老教練原本也在A校任教，2021年10月因為性平案被調查，同年11月請辭離開，沒想到隔了1個多月，2022年1月到台中市B國小繼續當教練。據他了解，老教練熊抱學生、上下其手，校方性平調查也成立，卻避重就輕，因此造成更多小朋友受害。

教育局長蔣偉民說明，根據當年性平事件報告，老教練帶學生坐車時，會跟學生比手腕和捏大腿，經訪談當事人與家長確認，性平委員認為，雖純粹屬開玩笑，但已造成當事人不舒服，符合性騷擾的認定要件，處分建議為因教練性別意識不足，給予四小時性別平等教育，以及1000字心得報告。

蔣偉民指出，老教練到B校任教，學校會查不適任教練相關系統，系統內針對性平案有三類不能任教，一、因性侵害屬實，二、經性平會認定性騷擾和性霸凌達到符合必須解聘、終身不得聘用規範，三、性平會確認性騷擾和性霸凌解除聘約，一到四年內不得到學校任教，老教練的處分未符合相關規範。

蔣偉民認為，經詢問B校校長，老教練在B校並未有發生不適當狀況，但因都是接觸兒童。教育局還是請校方慎重考量家長疑慮，再給教練做出是否聘任決定。