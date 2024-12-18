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台中國小棒球隊出狼師？校方澄清：未發現不適當情形

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對台中市議員江和樹上午爆料，有棒球校隊教練伸出狼爪一事，這間國小指出，該名教練平日教學相當認真，未有不適當的情事發生。記者黃仲裕／攝影
針對台中市議員江和樹上午爆料，有棒球校隊教練伸出狼爪一事，這間國小指出，該名教練平日教學相當認真，未有不適當的情事發生。記者黃仲裕／攝影

針對台中市議員江和樹上午爆料，有家長指孩子之前的國小棒球校隊教練曾對其伸出狼爪一事，台中該間學校指出，這名教練平日教學相當認真，家長及同學並說未有不適當的情事發生，目前仍在該校棒球隊擔任鐘點教練，會配合調查並不會隨外界的流言而做處置。

江和樹說，家長反映孩子現已國中二年級，案發在他國小四年級；有其他學生向警察報案調查後才發現原來自家孩子也是受害者；初估約有百名兒童受害，至少25人已提告。

該間國小表示，學校棒球隊目前共有3位教練，其中一位是專任，兩人是聘任的鐘點教練，而這位教練自2022年起，應聘至學校擔任棒球隊的球技及戰術的鐘點教練，聘用前校方通過教評，並未發現他有任何相關不適任的紀錄，才予以聘任。

3年來，棒球隊球員及家長都反映該名教練的教學相當認真，並未有不適當的情事發生，目前仍在球隊進行教練工作，昨晚傳出消息後，已提醒教練團先做好本分工作，同時配合教育局調查程序，靜待進一步的處置。

教練 教育局

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