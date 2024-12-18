棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

台中市國小校園傳出棒球「狼」教練，已有31名受害者報案，中市議員江和樹今再爆料，當初推薦「狼」教練到A國小任教的「老教練」，也曾有不當接觸的性平紀錄才請辭離開A校，目前還在中市B國小任教，痛批把關機制失靈。

江和樹說，變態教練受害者可能會再擴大，沒想到還有案外案，他爆料有名老教練原本也在A校任教，2021年10月因為性平案被調查，同年11月請辭離開，沒想到隔了1個多月，2022年1月到台中市B國小繼續當教練。

江和樹說，據他了解老教練熊抱學生、上下其手，校方性平調查也成立，卻避重就輕，要求老教練上4個月課程，前校長說是吃檳榔、抽菸、罵髒話，家長無法接受才離開，因此造成更多小朋友受害。

江和樹說，已被揭露的「狼」教練手機、辦公室電腦很離譜，他的「D槽很滿」，警方應該介入了解；引薦他的老教練也根本就不適任，教育局調查卻說只是觸摸，質疑性平調查避重就輕，怎麼還能繼續任教？

江和樹今在議會質詢此事，巿長盧秀燕答詢說，相關教育失職人員會一併調查和追究。

盧秀燕說，所以她昨天說要全台中市清查有前科教職員，為何要全面清查？因為全國相關是否適任有些要求條件，有些性平案有達到成立，但沒有達到等級就不需要通報，很可能造成漏網之魚，所以她昨天特別提到，台中市要再查一遍。台中市良民證或通報系統，條件門檻太高，有些人可能成立，但不符合就沒有被通報；你放心，相關教育失職人員會一併調查和追究。