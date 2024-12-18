國小棒球隊教練性侵20餘童 校方：連繫學生且調查持續中

台中市一所國小的棒球校隊教練涉嫌對學生伸狼爪，該校10月26日接獲家長反映後，除了立即將該名教練隔離，也立即展開調查。校方說，初步查出有20多名學童反映該名教練有不當舉措，已完成10名學生的訪談，目前調查還在持續中。

校方說，該名教練2019年應聘至今，事情能瞞這麼久，和小朋友心靈受傷選擇深埋心中有關。因此，學校聘請的外部專家調查時得慢慢的開導，讓學生願意說出實情，還有些學生已轉至他校或升上國中，都還待連繫，才能展開調查。訪談完的個案，都立即心理輔導，讓學生能走出陰影。

據了解，學校10月26日接獲家長反映棒球教練涉嫌對學生伸魔爪時，當天學校還正有一場棒球賽事進行中，但立即派人赴球場請該名教練離開，將他與學生隔離，當時該名教練還一度否認自己有不當行為。

據了解，這所國小在棒球上著有成績，為了不影響棒球發展，校方已另聘其他教練，棒球隊仍持續訓練和運作中。