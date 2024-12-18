校方「引狼入室」 6年未發現

棒球狼教練犯罪、判刑、獲聘時序 製表／趙容萱、曾健祐、陳秋雲 台中某國小棒球教練涉性侵、猥褻學童，已有卅一人提告。議員質疑教練有強制猥褻前科，質疑把關機制失靈。台中市教育局表示，學校教練應申請「良民證」，但只能追究五年前科紀錄，緩刑期滿紀錄就消失。

台中市警察局長李文章說，良民證（警察刑事紀錄證明）僅追究五年內前科紀錄，主要是過去有更生人反映難找工作，才設為五年；若特殊單位如幼兒園、國中小有需求，想拉長追溯年限，應修法處理。

議員江和樹質疑，為何有猥褻未成年人前科的人，可以進入校園任職？議員劉士州質疑，到校園任職者應有良民證，校方為何沒把關？議員黃佳恬質疑，若狼師被判緩刑，期滿後也不會有前科紀錄，應補系統漏洞。

中市教育局長蔣偉民說，該教練二○一九年受聘到校，校方查詢相關系統，並無註記該教練不適任；該教練二○一二年因二度對未滿十四歲男子強制猥褻遭判刑，但警察刑事紀錄證明註記效期僅五年，這名教練到校時已超過五年期限，因此查無相關紀錄。

不過蔣偉民說，學校應每年定期查詢不適任人員通報系統，該系統二○二一年起嫁接法務部資訊，上網即可查詢到相關判刑或緩刑紀錄；該校二○一九年聘任時尚未嫁接，但二○二一年起應每年查核，校方未依規定辦理，將追究校方責任，是否涉及包庇也會再調查。

聘任該教練的國小校長表示，十月底接獲家長反映，當時校內正進行棒球賽，立即要求該教練離開校園，禁止與學生接觸，並召開性平會，目前仍調查中；原聘期到年底，已依法停聘。中市教育局表示，將全面徹查台中市各級學校任職人員，避免再有不適任人員存在校園中。