國小教練猥褻增至31童受害…小兄弟不服從竟被毒打 前校長出面道歉了

台中市某國小球隊教練涉嫌性侵小選手，議員江和樹下午表示，全案如同滾雪球受害學生已從25人，增加到31人且提告。一對兄弟因不配合教練猥褻行為，遭教練打傷，校方雖通報校安，但沒有徹底調查揪出霸凌背後的黑暗內幕，前校長出面鞠躬道歉，表示會承擔責任。

這名教練曾經在南投因強制猥褻被判刑，前校長表示，因為過了良民證五年效期，所以雇用時未發現，逃過第一關查核；另外，校長道歉沒有落實每年上網查詢不適任人員通報系統。

江和樹指出，校方最不應該的是去年一對弱勢家庭兄弟，也在棒球隊，但不配合教練的猥褻行為，竟然遭到毒打。前校長解釋，當時學校有作校安通報，但是只針對不當管教，沒有徹底調查，會發現教練背後的性侵內黑暗內幕。

校長指出，這一名教練在某國小任職六年，從來沒有學生或家長指控或檢舉性侵，看起來老實沒有異狀。

江和樹對此不以為然說，校長背後有壓力？要求徹底說清楚，目前已有31名學生家長提告，不要因為有壓力隱晦不說，否則日後一案一案爆發，更難收拾。

校長表示，當初他的確不想聘任這一名教練，但他的老師極力推薦，還有其他人士推介，一開始只用鐘點教練聘任，後來改為一年一聘，今年八月他離開學校時改為短約半年一聘。

據了解這一名教練不只在某國小帶球隊，另外也有社區球隊、移地訓練等，全案如同滾雪球，國民兩黨議員都要求市長盧秀燕、教育局不要包庇。

國小提供教練薪資，另外家長會也集資每月近10萬元作為教練薪水，收入頗豐。江和樹指出，教練發生火災，教職員與家長還捐款7萬多元資助。

議員黃佳恬質疑，教育局應該針對不是任教育人員補漏洞，若狼師被判緩刑二年，緩刑2年期滿後，良民證就不會顯示？法制局長李善植說就不會顯示。

教育局長蔣偉民說，學校應定期每年上網查詢不適任人員通報系統，不適任人員通報系統在2021年之前，該系統尚未嫁接法務部相關的系統；所以學校上網就可查詢到狼師被判緩刑記錄。