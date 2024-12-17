台中棒球隊狼師逼男童口交 檢認嫌疑重大已聲押禁見獲准

台中市議員江和樹今踢爆某國小一名棒球隊教練對多名男童伸狼爪，除摸男童生殖器、逼口交，若不肯就範就不給上場打球；檢方指出，全案由婦幼專組檢察官指揮偵辦，11月搜索、複訊後，以松男涉嫌加重強制性交等罪嫌，將他向法院聲押禁見獲准。

江和樹今指出，這名狼師2012年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，學校聘用時不知道嗎？聘雇機制無法防堵狼師，孩子們的安全家長能安心嗎？媽媽市長盧秀燕能接受自己的小孩曝露在這樣的風險環境底下嗎？

據受害者表示，「狼師」除自己伸狼爪撫摸孩子的生殖器、逼迫為其口交。甚至要求孩子們互摸、肛交，變態行徑令人髮指，孩童指出如果不肯就範教練就不讓孩童上場打球；甚至要求以畢業學童再回到學校，否則就公開照片及錄影。

台中地檢署表示，太平分局10月底通報，太平區某國小棒球隊一名約聘男教練（37歲），涉嫌對未成年隊員性侵，檢方指派婦幼專組檢察官魏珮樺指揮偵辦。

中檢說，檢察官通知多名被害人到案陳述，並即時保全相關證據，11月21日指揮專案小組持搜索票，搜索該男住處等地，並將他列被告拘提到案。

檢方指出，複訊後認定2019年至2024年間，對多名未成年被害人涉有妨害性自主犯嫌，涉犯刑法第222條加重強制性交、第228條利用權勢性交、猥褻等罪犯嫌重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串證人之虞，並有反覆實施疑慮，向台中地院聲請羈押禁見。

檢方為鞏固證據、說服法官羈押，包括偵查檢察官魏珮樺、黃鈺雯均到庭蒞庭，最後由台中地院將涉案教練聲押禁見獲准。