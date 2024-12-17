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台中狼教練早有前科卻閃過這兩關 校方6年未發現狼師

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中即時報導
教育局長蔣偉民說，10月26日學校接獲家長檢舉，立即啟動相關機制。記者陳秋雲／攝影
教育局長蔣偉民說，10月26日學校接獲家長檢舉，立即啟動相關機制。記者陳秋雲／攝影

台中某國小鐘點教練到台中任教前已有前科，各方質疑這名教練怎能到國小擔任教練？中市教育局10月26日調查後，才發現狼師躲過兩個關卡，6年來造成至少25名學童受害。

教育局長蔣偉民說，10月26日學校接獲家長檢舉，立即啟動相關機制，並將教練停職，不能接觸學生，11月11日正式跟教練解除聘約。

市議員劉士州今在議會質疑說，到學校任教都須具備良民證，這名教練如何偷渡，校方竟無把關？蔣偉民說，2019年這名教練受聘到學校，學校查詢相關系統，當時並無註記該位教練不適任，因2012年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，相關案件至少2案，但良民證註記效期僅5年，他2019任教時，校方查詢已無記錄。

另2021年法務部系統才匯入相關系統，學校應定期查詢，目前正在了解中校方是否確實定期查詢，教育局將追究校方及人員責任。另是否校方涉及包庇，還會再了解。

教練 教育局 狼師 猥褻 良民證

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影／台中百名學童疑遭教練性侵！教局長：校方若沒定期查詢會究責

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