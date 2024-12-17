快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

聽新聞
0:00 / 0:00

台中百名學童疑遭教練性侵 盧秀燕撂重話：盼重懲重判

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕答詢。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕答詢。記者趙容萱／攝影

台中市議員江和樹今踢爆，台中一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件，任教6年來初估疑似性侵100多名學童、有25人提告。市長盧秀燕說，這教練非常可惡，令人髮指，盼重懲重判，還家長、孩子一個公道。

江和樹今在市議會質詢，教練2012年涉性侵，2019年竟在學校涉強制猥褻百名學童。

盧秀燕答詢，這名教練非常可惡，令人髮指，現在已羈押禁見，校方已解聘，盼檢察官、法官重懲重判，還家長、孩子一個公道。

盧秀燕說明，此案不會因為司法偵辦就了結，教育局會針對教練任職期間接觸的所有學童全面調查，是否還有受害情形，第二會針對受害學童加強輔導，第三法制局成立法律協助小組，協助受害者、家長、教育局及校方追究，第四，全市擴大調查有前科教職員全面追查。

性侵 教練 教育局 猥褻 盧秀燕

延伸閱讀

出訪節奏！今年訪星與美國 台中市長盧秀燕：拍板明年訪日本

鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮大典 盧秀燕今天開香祈福

沙鹿帶動海線四小龍人口數首破10萬 盧秀燕親贈幸福好禮包

台中市人口突破300萬人大關 盧秀燕：有信心繼續努力

相關新聞

國小教練猥褻增至31童受害…小兄弟不服從竟被毒打 前校長出面道歉了

台中市某國小球隊教練涉嫌性侵小選手，議員江和樹下午表示，全案如同滾雪球受害學生已從25人，增加到31人且提告。一對兄弟因...

台中爆國小教練猥褻 盧秀燕要求徹查所有學校：良民證有漏洞

台中市某國小棒球教練涉猥褻孩童，25人受害。教育局獲報50多天，市長盧秀燕今天表示，近2日得知，認為良民證有漏洞，要求徹...

國小教練疑性侵31學童 18年前對鄰居童伸狼爪「可見悔意緩刑5年」

台中市議員江和樹17日爆料，某國小棒球隊教練對自己的小球員伸狼爪，議員指目前至少35名球員受害，據了解，這名教練18年前...

台中棒球隊狼師逼男童口交 檢認嫌疑重大已聲押禁見獲准

台中市議員江和樹今踢爆某國小一名棒球隊教練對多名男童伸狼爪，除摸男童生殖器、逼口交，若不肯就範就不給上場打球；檢方指出，...

台中狼教練早有前科卻閃過這兩關 校方6年未發現狼師

台中某國小鐘點教練到台中任教前已有前科，各方質疑這名教練怎能到國小擔任教練？中市教育局10月26日調查後，才發現狼師躲過...

台中百名學童疑遭教練性侵 盧秀燕撂重話：盼重懲重判

台中市議員江和樹今踢爆，台中一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件，任教6年來初估疑似性侵100多名學童、有25人提告。市長盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。