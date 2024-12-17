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國小棒球教練伸魔爪？ 校方證實接獲20多名學生反映「已停聘」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一所國小的棒球校隊教練傳出涉嫌對學生伸狼爪，這名教練工作的國小上午證實有此事。示意圖／Ingimage
台中市一所國小的棒球校隊教練傳出涉嫌對學生伸狼爪，這名教練工作的國小上午證實有此事。示意圖／Ingimage

台中市一所國小的棒球校隊教練傳出涉嫌對學生伸狼爪，這名教練工作的國小上午證實有此事，並說10月26日接獲家長反映後，當時學校還正進行一場比賽。學校人員立即走到球場告知請他離開，將他與學生隔離，當時這名教練還否認有性侵學生等事。

校方說，該名教練是校聘的鐘點教練，2019年應聘至今，這期間未曾傳出有何異狀，且與家長相處融洽，傳出此事令學校十分驚訝。

不過，學校接著依法召開性平會，聘請校外3位專家參與調查，初步查出有20多名學童反映該名教練的確有不當舉措，目前調查仍進行中。原本該教練的聘期是到年底，但校方已依法停聘。

據了解，這所國小在棒球上著有成績，為了不影響棒球發展，目前校方已另聘其他教練訓練棒球隊，棒球隊仍持續訓練和運作中。

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