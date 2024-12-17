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台中狼師涉猥褻25學生提告 學童竟自慰家長才發現

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江和樹踢爆國小教練是猥褻累犯，卻被聘任。記者陳秋雲／攝影
台中市議員江和樹踢爆國小教練是猥褻累犯，卻被聘任。記者陳秋雲／攝影

台中市議員江和樹踢爆，家長向他陳情指孩子之前的棒球校隊教練對兒子伸狼爪！孩子現已國中二年級，案發在他國小四年級；有其他學生向警察報案調查後才發現原來自家孩子也是受害者。江和樹說，初估約百名兒童受害，至少25人已提告。

這名教練曾企圖輕生，初估約百名兒童受害，遭停職、目前羈押禁見。家長示感到很心痛，不知道孩子當時受到多大的傷害，看到兒子自慰，才問出實情。

江和樹表示，「狼師」2012年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，相關案件至少2案，不知為何可以以受聘為教練？

據受害者表示，「狼師」除自己伸狼爪撫摸孩子的生殖器、逼迫為其口交。甚至要求孩子們互摸、肛交，變態行徑令人髮指，孩童指出如果不肯就範教練就不讓孩童上場打球；甚至要求以畢業學童再回到學校，否則就公開照片及錄影。

江和樹說，此狼師101年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，相關案件至少2案。學校聘用此教練時不知道嗎？聘僱機制無法防堵狼師，孩子們的安全家長能安心嗎？媽媽市長盧秀燕能接受自己的小孩曝露在這樣的風險環境底下嗎？

江和樹在接獲陳情後進一步了解，目前該案件調查後受害者有25人，還有多少已經畢業的孩子內心產生出陰影卻沒有被發現、被關心或是治療。

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受害者 台中市 教練 狼師 猥褻

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