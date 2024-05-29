27國發言挺台！世界衛生大會上為台發聲 荷蘭、紐西蘭等非邦交國聲量增

本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台，其中歐洲增為10個、亞太地區5個、中東有以色列，邦交國除了梵蒂岡全部持續力挺。

相較去年，今年非邦交國新增荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、以色列及歐盟等5國，共16國（含歐盟）利用27、28日全會總討論的各國發言時段為台發聲，較去年11國大增，挺台聲量更勝往年。

其中，美國、盧森堡、日本衛生部長與代表都呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣，更強調須借鏡台灣公共衛生的成功經驗。

澳洲、法國、英國、加拿大、荷蘭、捷克衛生部長及政府代表也紛紛發言支持台灣參與世界衛生大會。

歐盟由比利時常任代表布茨韋夫（Marc Pecsteen de Buytswerve）代表發言，表示世衛須促進國際參與者間的協調及包容性合作，不遺漏世界任何人及任何區域。

德國聯邦健康部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）更敦促世界衛生組織「減少官僚主義，利用台灣專業知識」。

立陶宛、愛沙尼亞持續為台堅定發聲，拉脫維亞今年也發言表示世界衛生組織不應遺漏任何人。波羅的海三國皆支持台灣參與。

相較去年，紐西蘭及以色列今年加入為台仗義執言隊伍，強調世衛應強化包容性，納入台灣經驗與專業。今年台灣參與世衛在理念相近的民主國家中獲得公開發言支持度明顯增加。

邦交國則除了梵蒂岡外「全員出動」，11國代表都上台呼籲支持台灣參與。梵蒂岡教廷在世衛的身份為觀察員，多年來保持不觸及個別國家議題的發言原則。

邦交國馬紹爾群島、聖露西亞，以及貝里斯與聖文森共4國的衛生部長，分別在「總務委員會」及「全會」與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」。

4國在辯論發言中列舉台灣對全球公衛的實質貢獻，並表示台灣目前無法及時取得完整醫療資訊，資訊缺口不僅對台灣人民生命構成威脅，也對全球預防疾病與公衛網絡造成不利影響。無奈大會最終仍決定不將台灣友邦提案列入議程。

其他友邦巴拉圭、瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯、海地、史瓦帝尼、吐瓦魯、帛琉則在大會一般議程繼續為台仗義執言，利用珍貴發言時間舉證台灣參與國際公衛體系的重要性，極力敦促世衛納入台灣。

吐瓦魯衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）說，「若台灣2350萬人民仍然被排除在外，我們將永遠無法堅定聲稱已實現了全民健康覆蓋」。