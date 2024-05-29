快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

27國發言挺台！世界衛生大會上為台發聲 荷蘭、紐西蘭等非邦交國聲量增

中央社／ 日內瓦29日專電
本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台，其中歐洲增為10個、亞太地區5個、中東有以色列，邦交國除了梵蒂岡全部持續力挺。新華社
本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台，其中歐洲增為10個、亞太地區5個、中東有以色列，邦交國除了梵蒂岡全部持續力挺。新華社

本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台，其中歐洲增為10個、亞太地區5個、中東有以色列，邦交國除了梵蒂岡全部持續力挺。

相較去年，今年非邦交國新增荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、以色列及歐盟等5國，共16國（含歐盟）利用27、28日全會總討論的各國發言時段為台發聲，較去年11國大增，挺台聲量更勝往年。

其中，美國、盧森堡、日本衛生部長與代表都呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣，更強調須借鏡台灣公共衛生的成功經驗。

澳洲、法國、英國、加拿大、荷蘭、捷克衛生部長及政府代表也紛紛發言支持台灣參與世界衛生大會。

歐盟由比利時常任代表布茨韋夫（Marc Pecsteen de Buytswerve）代表發言，表示世衛須促進國際參與者間的協調及包容性合作，不遺漏世界任何人及任何區域。

德國聯邦健康部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）更敦促世界衛生組織「減少官僚主義，利用台灣專業知識」。

立陶宛、愛沙尼亞持續為台堅定發聲，拉脫維亞今年也發言表示世界衛生組織不應遺漏任何人。波羅的海三國皆支持台灣參與。

相較去年，紐西蘭及以色列今年加入為台仗義執言隊伍，強調世衛應強化包容性，納入台灣經驗與專業。今年台灣參與世衛在理念相近的民主國家中獲得公開發言支持度明顯增加。

邦交國則除了梵蒂岡外「全員出動」，11國代表都上台呼籲支持台灣參與。梵蒂岡教廷在世衛的身份為觀察員，多年來保持不觸及個別國家議題的發言原則。

邦交國馬紹爾群島、聖露西亞，以及貝里斯與聖文森共4國的衛生部長，分別在「總務委員會」及「全會」與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」。

4國在辯論發言中列舉台灣對全球公衛的實質貢獻，並表示台灣目前無法及時取得完整醫療資訊，資訊缺口不僅對台灣人民生命構成威脅，也對全球預防疾病與公衛網絡造成不利影響。無奈大會最終仍決定不將台灣友邦提案列入議程。

其他友邦巴拉圭、瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯、海地、史瓦帝尼、吐瓦魯、帛琉則在大會一般議程繼續為台仗義執言，利用珍貴發言時間舉證台灣參與國際公衛體系的重要性，極力敦促世衛納入台灣。

吐瓦魯衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）說，「若台灣2350萬人民仍然被排除在外，我們將永遠無法堅定聲稱已實現了全民健康覆蓋」。

WHA WHO 台灣人 歐盟 邦交國

延伸閱讀

將失去最後一家醫院…世衛：若以色列全面進攻拉法 醫院恐全數停擺

以色列、埃及在拉法關口交火 一名埃及邊境衛兵身亡

美眾院外委會主席麥考爾訪台 外交部：感謝強勁挺台

11友邦齊聚挺台入世衛：世界正錯過台灣貢獻

相關新聞

27國發言挺台！世界衛生大會上為台發聲 荷蘭、紐西蘭等非邦交國聲量增

本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台，其中歐洲增為10個、亞太地區5個、中東有以...

我國在WHA外辦論壇 探討大流行病協定、國際衛生條例

世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦舉辦，我國雖然未受邀參與，但仍組成世衛行動團在場外發聲。28日我國與美國等理念相近國家衛生...

王正旭：遺憾WHA仍排除台灣參與 批大陸扭曲2758號決議

第77屆世界衛生大會（WHA）27日起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業...

連8年遭世衛大會拒於門外 邱泰源：主權不容打折

邀請台灣以「觀察員」身分出席本屆世界衛生大會（WHA）的提案，週一（5月27日）再度遭到世衛組織（WHO）成員國拒絕。在馬英九時期，台灣以「中華台北」名義參加WHA...

我醫療專家參與世衛活動暢通？ 涉外人士：吃台灣豆腐

第77屆「世界衛生大會」（WHA）27日開議，我國友邦提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，但大會最終決定...

民進黨執政後台連8年遭拒WHA門外 林憶君：意料之中

世界衛生大會（WHA）拒將「邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」案列入議程，民眾黨立委林憶君指出，民進黨執政後台灣已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。