叩關世衛失利 張上淳：台灣防疫經驗應與全世界分享

台灣申請參加世界衛生大會（WHA）再度受挫，台灣大學副校長張上淳接受日本「產經新聞」訪問表示，有豐富防疫經驗的台灣無法參與大流行協議的討論，將會是全世界的一大損失。

第77屆世界衛生大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開，台灣未獲邀請參加。

感染科專家、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳受訪表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已經顯示「病毒無國界」，為了防範傳染病再次在全世界大流行，任何地區都不可以成為漏洞。台灣在疫情爆發初期就控制住疫情傳播，此經驗值得與全世界各國分享。

他指出，全世界防疫體系在疫情爆發期間未能發揮應有作用，造成諸多人死亡，其中一個重要原因在於太晚開始行動，而台灣因為有2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，後續對法律進行大規模修正等，預先做好許多準備。

張上淳表示，台灣在2019年12月透過網路得知中國武漢爆發疫情後，隔年1月1日就對來自武漢的旅客實施入境檢疫措施，從邊境開始執行諸多緊急應對措施。

另一方面，世界衛生組織（WHO）在2020年1月30日才宣布事件構成「全球衛生緊急狀態」，也是在武漢被封城的1週之後。直到1月中旬之前，中國都沒有提供透明的訊息，也不承認疫情出現「人傳人」。

張上淳指出，台灣企業擁有強大的疫苗開發能力，但由於不是世衛成員，很難取得認可，也因此阻礙研發。如果台灣能夠加入世界衛生組織，當世界再次因為新型傳染病面臨疫苗短缺處境時，台灣將能貢獻一臂之力。