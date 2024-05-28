台灣叩關世衛失利 青年矢言傳承接力不放棄

台灣叩關世衛大會（WHA）再度失利，在民間團體舉辦的「台灣之夜」晚會上，吐瓦魯衛生部長表示會持續為台灣努力，世衛台灣青年團的代表也說將承襲前輩經驗擴大台灣國際能見度。

世衛大會今天開議，台灣以觀察員身分出席的提案再度被拒絕排入議程，連續8年被排除在全球公共衛生政策的最高決策場合外。台灣醫界聯盟基金會在日內瓦舉行晚會，出席的友邦代表、台灣政界、僑民、學生等團體雖然對世衛決定感到失望，但也表達再接再勵精神，明年繼續闖關。

醫界聯盟執行長林世嘉致詞說，台灣申請案未納入議程不應視為失敗，而該肯認國際對台灣的支持度正在增加，終會使台灣成功參與世衛組織（WHO），為世界作出更多貢獻。

吐瓦魯衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）率團參加台灣晚會，他強調兩國邦交45年，台灣對吐瓦魯而言不只是朋友，更是兄弟姊妹，吐瓦魯會在日內瓦持續為台灣加入世衛而努力。

那達士接受中央社等台灣媒體採訪表示，他對今天世衛大會再度排除台灣感到「很失望」，並直言「中國在世衛議程中強烈反對納入台灣」，「儘管如此，我們將繼續與台灣盟友攜手，確保台灣出現在世衛議程上」。

他認為，繼續努力為突破困境的不二法門。「除了持續攜手努力，並讓我們的訊息傳達到反對我們的人那裡外，我不認為有其他方法」。

他也強調台灣和吐瓦魯邦交穩健，「團結精神、承諾與相互尊重，讓我們連結」。

衛福部長邱泰源邀請在場民眾與政府一起再為台灣入會集思廣益、發揮創意尋找突破方法。

立法院副院長江啟臣特地請民進黨立委王正旭、國民黨立委陳菁徽與他一同在台上致詞，「我們出來就是一致的，一起上台，一起下台」，展現國會團結對外。

民間團體則呈現世代傳承，青年接棒。世衛大會台灣青年團對外代表陳秉諄前一天才剛從中國醫藥大學醫學系畢業，今年是他第2次來日內瓦參加聲援活動，「我們也希望可以傳承給接下來的夥伴，每年來日內瓦」。

他告訴中央社，學生參加國際活動的彈性比政府單位更大，「很多團內學生，不管是醫學、牙醫、藥學、公衛跟獸醫學生，都透過各自的國際組織，接觸到其他跟世衛有關的會議和機會」。

透過在國際組織中擔任幹部、透過幹部名額進到世衛的地區會議等，台灣青年可經由「軟性方式來提升台灣的能見度」。

青年團今年自辦活動，主題就是新生代的公共參與。「一個人可以走很快，一群人可以走很遠；有青年的參與我們可以走得又久又遠」。

台灣公衛學生聯合會理事長沈楷博則期待可以透過多元領域專業的青年活動，一起攜手前進世界衛生大會，在周邊會議跟國際學者進行交流。

他表示，盼促使世界衛生大會及各國專家學者重視青年學生的力量。「學生在之後也可以承接前輩們的資源與協助，透過青年的聲音還有力量，在國際上持續（為台灣）發聲。」

晚會邀請瑞士的台灣年輕人演奏音樂，歐洲僑界也在現場策展台灣藝術家畫作，並請德國台僑張語揚為來賓現場揮毫留念。