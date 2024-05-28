我連8年被拒與會 邱泰源：ROC之名 拚進世衛

第七十七屆世界衛生大會（ＷＨＡ）昨於瑞士日內瓦舉行，台灣第八度未接獲邀請函。路透報導，世衛組織（ＷＨＯ）決定不邀請台灣出席其年度世衛大會。該報導說，在大陸呼籲ＷＨＯ勿邀台灣後，該組織做出前述決定。

不過，衛福部長邱泰源仍率領「世衛行動團」至瑞士，舉辦國際記者會；被問及加入ＷＨＡ、ＷＨＯ要使用的哪一種名稱時，他強調，「台灣就是台灣」，會使用Ｒ.Ｏ.Ｃ名稱爭取參加。

記者會上，泰國記者詢問，面對中國打壓，台灣是否獲得美國或國際的具體支持？

邱泰源指出，健康是基本人權，也是ＷＨＯ基本理念，愈來愈多與台灣理念相近的國家出現力挺，台灣所有人民有信心將台灣最好的醫療、防疫、公衛分享給世界各地，將持續朝這方向努力。

立法院副院長江啟臣則被問及，「聯合國二七六八號決議案是否成為中國阻擋台灣（加入ＷＨＡ）的理由，一中議題是否成為障礙，且一中各表已無效？」江啟臣說，聯合國二七六八號決議案有其歷史背景，當時主要處理中華人民共和國的入會案，並未影響到中華民國的國際法律地位，中華民國在台澎金馬仍享有領土主權與治權，且依照中華民國憲法實施有效統治。