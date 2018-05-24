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吳釗燮BBC受訪 抗議中國打壓台參與WHA

2018-05-24 08:59中央社 倫敦23日專電

外交部長吳釗燮今天上午接受英國廣播公司（BBC）廣播節目國際連線專訪，指出台灣作為旅遊樞紐，不應被排除在WHO之外，而連續兩年未能參與WHA，是北京施壓所致。

吳釗燮接受BBC節目World Update主持人戴蒙（DanDamon）訪問時表示，台灣除了須透過參與世界衛生大會（WHA）與世界其他各國在衛生議題維持聯繫，台灣作為旅遊樞紐，不應被排除於世界衛生組織（WHO）之外，以免造成國際防疫漏洞。

吳釗燮指出，2003年爆發SARS疫情時以及先前台灣爆發腸病毒疫情時，由於台灣並非WHO成員國，WHO無法立即協助台灣，因而造成嚴重影響。這些經驗顯示台灣需要與世界其他各國建立聯繫。

他也強調，每年有166萬架飛機飛越台灣領空、6600萬旅客來往台灣，若是台灣成為國際防疫漏洞，將對世界其他地區造成嚴重影響。

吳釗燮表示：「台灣領土雖小，但仍可協助國際社會，例如台灣的全民健康保險為世界獨一無二，已成其他各國榜樣。若能讓台灣成為國際社會一部分，台灣也希望能幫助他國。」

吳釗燮在專訪中也強調，台灣被排除於WHA之外是北京壓力所致。兩岸問題的癥結在於北京對台灣的政治動機，也就是北京對國際社會向來指稱所謂的一中原則。

對於中國把台灣視為中華人民共和國一部分的說法，吳釗燮除加以駁斥外，也嚴正指出，北京近來對多家國際航空公司施壓的手法，都在傷害台灣人民。

他表示，中國利用改變對台灣的稱謂，強行灌輸世界其他各國一些台灣及國際社會並不認同的事，顯示中國正使用「銳實力」以達成其政治目的，他呼籲全球各民主國家應對此問題有所體認。

面對中國在台海增加演習及軍機部署，吳釗燮指出，台灣面臨的軍事壓力逐漸提高，雖然目前台灣仍有足夠自衛能力，但以中共軍隊強化對台戰備速度而言，台灣的防衛能力仍令人憂心。

他強調，台灣自認代表自由、民主的價值，希望全球理念與台灣相近的國家能夠繼續基於這些價值與台灣合作，不能讓台灣被威權主義的中國占領。

吳釗燮北京WHO
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