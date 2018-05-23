親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
檢約談台大遴委
國民黨黨產追徵
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
我被拒WHA門外
小英執政兩周年
政治
軍事
綜合

陸稱台參與世衛所有技術會議 外交部：公然說謊

2018-05-23 22:26中央社 記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電

世界衛生大會（WHA）即將在21日開幕，據外交部表示，將有超過25個理念相近國家...
世界衛生大會（WHA）即將在21日開幕，據外交部表示，將有超過25個理念相近國家及友邦發言支持台灣。 中央社
分享
中國今年在世界衛生大會（WHA）答辯時稱，過去5年，台灣派人參加了幾乎所有世界衛生組織（WHO）的技術性會議。外交部斥責是「公然說謊」，予以嚴厲譴責。

中國代表團在WHA最後提出答辯，指稱「中國台灣地區曾連續8年以觀察員身份參加世衛大會，這是中方根據一個中國原則做出的特殊安排，但是當前民進黨當局拒不承認一個中國原則，主動拋棄台參加有關活動的政治基礎，責任完全在台方。」

中國代表指出，「中國中央政府高度重視2300萬台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，中方為台參加全球衛生合作做出了妥善安排。過去5年，台灣地區派人參加了幾乎所有世界衛生組織的技術性會議。」

中方還說，台灣和WHO在傳染病、疫情通報等方面的信息交流管道是暢通的。「所謂台不參加世衛大會就導致國際防疫缺口的言論，是完全站不住腳的。」並指「真正將世衛大會政治化的，是少數國家及其背後的台灣當局。中方敦促這些國家立即停止錯誤做法。」

外交部對此表示，台灣從2009年到2017年，申請參加154場WHO技術性會議，只獲邀出席46場；其中，2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不滿3成。中國聲稱台灣參加所有的技術性會議，是公然說謊，予以嚴厲譴責。

此外，外交部指出，中國負責全球防疫領域訊息的聯絡窗口，在接獲與台灣有關的疫情通報後，並沒有即時有效通知台灣的「國際衛生條例」（IHR）聯絡窗口。中國與WHO達成的片面安排，不僅對台灣人的健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞。

外交部表示，台灣的民主成就受到國際社會的肯定與支持。台灣的人民對台灣的民主自由感到自豪，也只有台灣的民選政府能代表台灣2300萬人民。對於中國代表昧於事實的發言感到憤怒與遺憾。

外交部也誠懇地呼籲WHO，全球衛生的安全仰賴綿密的全球合作，沒有任何一個國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外。

WHOWHA
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

英國力挺台灣 英副外相：觀察員身分參與WHA

2018-05-23 22:04

WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥

2018-05-23 19:20

世衛行動團衝刺 我已與日等50國家完成會談

2018-05-23 18:18

陳時中向WHO抗議 署名中華民國台灣部長

2018-05-23 16:26

陳時中行程滿檔 在WHA門外辦論壇籲跨國合作

2018-05-23 14:06

WHA開幕2天 全球16國發言挺台

2018-05-23 06:22

世界醫師會力挺我參與WHA 蔡總統感謝

2018-05-23 01:13

我無法參與WHA 蔡總統控陸打壓「損人不利己」

2018-05-23 01:07

賴揆：將以行動證明 WHO需要台灣

2018-05-22 22:59

美衛生部長WHA為台發聲 失望台未獲邀

2018-05-22 22:08

美日澳與友邦WHA發言挺台 外交部感謝

2018-05-22 22:02

醫衛不應有缺口 許立明：台灣要登世衛

2018-05-22 21:45

WHA未列涉台議程 陸委會嚴譴北京

2018-05-22 21:09

台受阻世衛 蔡總統不滿批大陸：徒增反感的魯莽行為

2018-05-22 20:58

感謝友邦替我執言 外交部將持續追求平等參與WHA

2018-05-22 20:13

世界衛生大會 美日澳發言力挺台灣參與

2018-05-22 19:25

中外交部「歡迎世衛拒絕台灣」 民進黨嚴正抗議

2018-05-22 19:22

不能參與WHA 我已遞交抗議信表達不滿

2018-05-22 18:10

台灣未受邀WHA 陳時中遞交抗議信

2018-05-22 17:25

世界醫師會力挺台灣參與WHA 蔡總統：健康不該被排除

2018-05-22 17:05
看更多

熱門文章

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58

台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了

2018-05-23 11:17

蔡碧仲：吳茂昆違法不代表管中閔可以違法

2018-05-23 14:54

檢調約談台大遴委 蘇永欽：很荒謬！完全不符法治精神

2018-05-23 07:13

台灣是亞洲最幸福樂土？ 民進黨政府沒告訴你這些真相…

2018-05-23 10:00

葉毓蘭批蔡英文：戰力壓過蔣經國 恐是促統第一大功臣

2018-05-23 08:01

館長霸氣贊助、火速會面 蘇祈麟：地獄訓練將來臨

2018-05-23 14:12

台大遴選委員遭約談惹議 北檢：多數證人表感謝與支持

2018-05-23 13:21

同樣是「維持現狀」 孫大千點出馬英九和蔡英文的差別

2018-05-23 08:16

美聯社：20航空公司向中國低頭 改台灣標註

2018-05-23 01:00

黃智賢：民進黨選輸可以翻桌不認 玩成這樣還口口聲聲民主

2018-05-23 17:32

約談不發傳票北檢還要人感謝 侯漢廷：我謝個鬼

2018-05-23 19:35

北檢約談連前教長都有 就是不傳管中閔本人

2018-05-23 18:57

【即時短評】電話傳台大遴選委員 是來作證還是恐嚇？

2018-05-23 12:48

【即時短評】認同馬英九的維持現狀嗎？ 蔡英文誠實點

2018-05-23 11:44

台大遴委遭北檢約談 台大教授：涼意由腳底往上延伸

2018-05-23 09:51

【重磅快評】北檢恐怖嗎？司法史上會記上這一筆

2018-05-23 16:44

台大遴委遭檢調約談 前檢察總長與前監委都說話了

2018-05-23 10:58

WHA開幕2天 全球16國發言挺台

2018-05-23 06:22

追討國民黨黨產 4路追殺

2018-05-23 00:50

約談台大校長遴委 藍委：蔡碧仲把北檢變東廠

2018-05-23 12:15

台大遴選委員遭約談 北檢：傳證人是標準程序

2018-05-23 11:28

蔡政府金援索羅門9億元 洪孟楷：2016就講好的事

2018-05-23 20:01

藍南市民調高思博勝出 謝龍介會陳子敬協商

2018-05-23 00:50

台大遴委被call去做證 律師：沒傳票不妥，可不去

2018-05-23 10:50

臉書拚選戰 這家「小編」竟成豬隊友…

2018-05-23 08:00

WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥

2018-05-23 19:20

台大遴委被約談洗錢防制辦公室 蔡碧仲：我不知道

2018-05-23 09:21

馬英九將被踢爆15個料 其中竟然還有三寶？

2018-05-23 21:55

國民黨台南市黨部被查封 門口對聯諷黨產會前主委

2018-05-23 10:20

20間航空公司變更台灣標註 吳釗燮：全力協商

2018-05-23 09:45

台大遴委被約談地引疑 蔡碧仲：有時是考量當事人利益

2018-05-23 11:13

駁斥挺柯P理由 邱毅：白色非無色別妄想指鹿為馬

2018-05-23 08:04

有漏洞！飼料添加工業染劑 生產毒蛋黃食安法只能罰鍰

2018-05-23 11:11

國民黨前中央黨部出售 黨產會要追回11億

2018-05-22 23:56

姚文智、呂秀蓮誰出戰 民進黨今協調

2018-05-23 01:15

北檢約談台大遴委 柯志恩諷：因蔡碧仲自己查不出來

2018-05-23 13:54

聯合國報告稱台灣是中國一省 徐永明質疑賴清德「沒聲音」

2018-05-23 11:40

電話約作證遴委怕 李艷秋：你想清晨破門被抓嗎？

2018-05-23 21:42

中廣兩頻道案 法院命NCC重新審查

2018-05-23 00:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top