教廷WHA發言 外交部：不觸及個別國家議題

2018-05-23 19:26 中央社 台北23日電



分享 facebook 世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開，台灣再度被拒於門外，友邦是否為台發聲受到關注。外交部今天說，有18個友邦透過不同方式為台執言；教廷的發言向來不觸及個別國家議題。

外交部長吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會，針對立法委員問及今年友邦協助台灣推動參與WHA的情形，他回應表示，除教廷之外，其餘18個友邦都透過不同方式表達對台灣參與WHA的支持，包括提案、致函，或在大會發言等。

外交部發言人李憲章稍晚補充，教廷是世界衛生組織（WHO）的觀察員，在WHA全會中享有5分鐘發言的權利。今年WHA大會教廷已登記發言，預定今天發言。

不過，李憲章說，教廷為非世俗國家，歷年來發言內容一向僅限於教廷關切的全球性事務，不會觸及台灣參與WHA或個別國家議題，「歷來教廷均會事先告知我方」。

他進一步指出，WHO觀察員都享有5分鐘發言的權利，過去台灣受邀以觀察員身分出席WHA，都由衛生福利部部長進行5分鐘演說。

第71屆世界衛生大會21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，自2009年起，連續8年以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

除友邦之外，美國、日本、澳大利亞、加拿大、德國及紐西蘭等理念相近國家，也都在WHA會中以直接或間接發言的方式，支持台灣參與WHA。