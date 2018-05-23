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WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥

2018-05-23 19:20中央社 日內瓦23日專電

史瓦帝尼衛生部長席蔓拉在世界衛生大會表示，WHA遺漏台灣是一件非常羞恥的事。（取...
史瓦帝尼衛生部長席蔓拉在世界衛生大會表示，WHA遺漏台灣是一件非常羞恥的事。（取自WHO官網） 中央社
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世界衛生大會（WHA）今天進入第3天，支持台灣的音量不減。友邦史瓦帝尼發言表示，今年的世界衛生組織（WHO）主旨是「全民健康覆蓋」，遺漏台灣是一件羞恥的事。

WHA上午進行第3天議程，史瓦帝尼衛生部長席蔓拉（Sibongile Ndlela-Simelane）表示，今年的WHO主旨「全民健康覆蓋」與全球各國都相關。聯合國永續發展目標的第3項「確保健康及促進各年齡層的福祉」，包括2300萬中華民國台灣人民。

她表示，史瓦帝尼認為台灣必須有機會參加所有WHO的會議，包括WHA，學習並與其他國家分享經驗。WHO採取的是政治立場，但WHO關注的應該是衛生而不是政治。身為WHO成員，史瓦帝尼同意秘書長所言，不遺漏任何人，遺漏台灣會是一件非常羞恥的事。

此外，聖克里斯多福及尼維斯衛生部長韓密爾頓（Eugene Hamilton）表示，聖國與最長期的友邦中華民國台灣，合作建構慢性腎臟病基礎防治體系，降低這類疾病的代價。

韓密爾頓提到，全民健康覆蓋需要足夠的健康監測系統，以及提供高質量醫療的人力。他再次感謝「我們可信賴的盟友台灣」，協助建立重要基礎設施，以達成目標。

他表示，感謝中華民國台灣作為全民健康覆蓋有經驗的國際夥伴，提供聖克里斯多福專業技能。疾病無國界，期待相關支援不僅給聖國，也能在國際場域分享。聖國支持台灣2300萬人納入全球性、非政治性的全球公衛領導機構WHO，WHO應該包容，而非排他。

友邦巴拉圭、尼加拉瓜、索羅門群島、海地代表也發言挺台。

巴拉圭衛生部長莫利尼戈（Carlos Morinigo）表示，支持中華民國台灣以觀察員身份參加WHA，提供經驗及技術，強化多國的醫療系統，包括巴拉圭。

尼加拉瓜衛生部秘書長薩恩茲（Carlos Saenz）表示，在全球化的國際背景下，流行病是重大挑戰，應該以智慧及人道方式對待，不能排除任何一個區域。正因如此，尼加拉瓜政府認為納入台灣有其必要及重要性。台灣參加WHA，能夠保障台灣2300萬人健康，並協助實現全民健康覆蓋及聯合國永續發展目標第3項。

索羅門群島衛生部長凱圖吾（Dr. Kaitu’uAngikimua Tautai）感謝台灣的支持，並表示索羅門群島對台灣沒有被邀請以觀察員身分參加WHA感到很失望，希望未來能夠參加，台灣的2300萬人口才不會被遺漏。不邀請台灣的決定間接影響世界成千上百萬人，包括索羅門群島。

海地衛生部長克里門（Marie Greta Roy Clement）表示，在世界轉為地球村之際，分享財富與分擔痛苦一樣重要。在同舟共濟理念下，海地對台灣不能以觀察員身分參與WHA感到遺憾。（編輯：廖漢原）

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