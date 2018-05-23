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WHA開幕2天 全球16國發言挺台

2018-05-23 06:22中央社 日內瓦22日專電

美國衛生部長阿查爾22日於世衛大會發言。圖／取自阿查爾推特
美國衛生部長阿查爾22日於世衛大會發言。圖／取自阿查爾推特
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今年世界衛生大會（WHA）出現一波波支持台灣音量，連2天已計有美、日、德等16個國家以直接或間接發言方式支持台灣參與WHA，美國更強調對台灣不能參與再次失望。

第71屆WHA昨天開幕，從中午揭開「台灣議題」聲量，史瓦帝尼、索羅門在閉門的總務委員會「二對二辯論」中為台執言、下午馬紹爾及聖文森在全會公開「二對二辯論」中發言挺台。

另從昨天下午開始各國衛生部長或官員上台發言，截至今天為止，已有美國、日本、澳洲、加拿大、德國、紐西蘭、宏都拉斯、吐瓦魯薩爾瓦多、瓜地馬拉、貝里斯及吉里巴斯等共12國以直接或間接發言的方式支持台灣參與WHA。

21日在發言時間中為台執言的國家分別為加拿大、紐西蘭、德國、宏都拉斯，其中加拿大衛生部長泰勒（Ginette Petitpas Taylor）說「疾病無國界」；德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）說「所有人的健康」代表「不能夠有任何空缺」，全球醫療的挑戰「沒有邊界」，世衛組織必須是「讓所有人相聚一起解決問題」的地方。

今天則包括日本、澳洲、美國、吐瓦魯、薩爾瓦多繼續發聲支持台灣，日本厚生勞動省副大臣高木美智代發言指出，傳染性疾病超越邊界傳播的風險增加，不能讓特定區域落在後面，不應制定任何邊界，從要達成全球健康覆蓋經驗來看，這點非常重要。

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）今年首度參加WHA，他強調，對於台灣不能參與WHA，「我們再次表達失望」，並說，台灣不能作為觀察員參與WHA，是把2300萬人排除在外，讓防範及處理跨國界傳染病變得困難。

阿查爾說美國要敦促世界衛生組織聚焦核心目的，不忘初心，在突發公衛事件及防控傳染病等工作上與全球協調。

另外，吐瓦魯衛生部長馬努業（Satini Manuella）說為了實現全民健康覆蓋的努力，需要包容性，吐國感謝台灣援助，及強調為了實現真正的全民健康覆蓋，不能因種族，性別或國家而忽略任何人。另薩爾瓦多衛生部長曼吉瓦（Elvia Violeta Menjivar）發言時也支持台灣應以觀察員身份參加WHA。

瓜地馬拉衛生部長蘇鐸（ Carlos Enrique Soto）特別感謝台灣協助，增進對孕婦和新生兒的醫療服務等。

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