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我無法參與WHA 蔡總統控陸打壓「損人不利己」

2018-05-23 01:07聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
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我國今年再次無法參與世界衛生大會（ＷＨＡ），蔡英文總統昨天接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」時表示，台灣沒有辦法參與大會，當然是因為對岸的政治干擾；北京當局用政治的手段，把台灣排除在全球防疫網之外，不僅無助於兩岸關係，對於全球防疫體系也是一種傷害。

蔡總統說，她也注意到，這陣子以來，中國大陸方面不僅是打壓台灣的國際參與，還經常以強迫改名的方式干擾各國民間公司，要求更改台灣的名稱，「這種徒增反感的魯莽行為，不僅對改善兩岸關係毫無幫助，對於中國的國際形象也毫無助益。」

蔡總統呼籲中國大陸立刻停止這種損人不利己的作為，並表達政府的立場是「參與國際、走向世界」，是台灣的主流民意；我政府對兩岸關係的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力底下屈服。

蔡總統昨天在接見台僑場合，以措辭嚴厲的口吻表達對中國大陸近年打壓台灣國際空間行為的不滿。她強調，外交工作沒有失敗主義的空間，壯大台灣更是我們一定要走的路。

蔡總統也向在場僑胞表示，希望透過各地的同鄉會，把台美人的感情凝聚起來，並把「台灣」這二個字宣傳出去。她指出，台灣的國際處境確實是比較辛苦，所以拚外交不只政府要努力，也需要跟民間攜手合作。

蔡總統也提及去年美國「全球入境計畫」納入台灣，今年美國總統川普簽署「台灣旅行法」，能夠走到這一步，她要感謝所有台美鄉親的努力，也感謝他們在全美各地舉辦記者會、寫信給國會議員以及官員，甚至親自前往日內瓦，讓美國各界以及國際社會，重視台灣參與ＷＨＡ的必要性。

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