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【重磅快評】兒虐數字用猜的 意圖影響選舉？

聯合報／ 主筆室

民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪時宣稱台北市的不當兒虐事件應是六都之首。當主持人追問相關原因時，他坦承因為手上沒有資料跟數據，所以只能「用猜的」。

一個具有犯罪學博士背景、又準備參選首都市長的人，談到如此嚴肅的公共議題，竟然把猜測當成政策論述，這是學者應有的專業，及候選人應有的基本態度嗎？

更大的問題是，沈伯洋這一猜，還猜錯了。根據衛福部公開資料，二○二四年兒少遭受父母、照顧者或其他家庭成員施虐致死人數，高雄市就有十二人，居六都之首；台北市則沒有個案。若看二○二三年至二五年的家內受虐致死統計，高雄也遠高於台北。至少從兒少受虐致死的統計來看，台北市不是六都最嚴重的城市。

至於兒少保護通報案件，各縣市的通報數、受理數、調查案件及實際受虐人數，本來就有不同定義，不能混為一談。但不論採用哪一項統計，政治人物都不應在沒有查證下，逕自把台北市說成六都最嚴重。

沈伯洋陣營澄清，受訪談論的主軸與廣義的指標包含幼兒園不當管教、照顧環境與通報處理等有關，並非專指家戶內致死案。

然而，即使雙方對「兒虐」定義的涵蓋範圍認知存在落差，政治人物在公開受訪時若未能精準掌握統計基礎，確實也給對手質疑其論述嚴謹度的空間。更何況，兒虐案件的統計維度繁多，不適合簡化為單純的政治攻防數字遊戲。通報數增加，可能代表案件增加，也可能反映通報意識提高、通報管道更完善；受虐致死則是完全不同的指標。沈伯洋具有犯罪學背景，發言應更嚴謹，卻在未備妥具體數據前脫口「用猜的」，難免令人質疑是拿來做為政治攻防工具。

沈伯洋的爭議，核心在於政策論述精確度。他要選台北市長，且身為立委，索資並非難事，接下來談都更、交通、教育、社會福利，是不是也繼續「用猜的」？

沈伯洋要選台北市長，自當以更嚴謹的態度端出數據與政見。市長辯論或許可以不用準備，但治理城市絕對不能憑直覺、用猜的。

兒虐 沈伯洋 台北市長

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