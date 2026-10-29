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【即時短評】當紅果短劇打敗ChatGPT

聯合報／ 記者／郭雪筠
根據第三方機構統計，今年7月紅果短劇日活躍用戶已達1.68億。（取材自界面新聞）
根據第三方機構統計，今年7月紅果短劇日活躍用戶已達1.68億。（取材自界面新聞）

近日蘋果用戶點開台灣區APP免費下載榜排行，會發現一個有趣的現象：截至昨天晚間，大陸抖音集團的紅果短劇登上第一，MetaAI及ChatGPT分別排行第二及第六，第八名則是在台灣不少年輕世代中已經流行一陣子的大陸影音平台bilibili（以下簡稱B站），排名在Threads之前。

當然，ChatGPT作為一個已經普遍被使用的老品牌，被近期崛起的短劇（含AI短劇）平台超過，情理之中；然而B站是成立十多年的老平台，且在台灣早已有人開始使用。因此，紅果短劇的崛起並非「又一個大陸影音平台偶然崛起」的個案，而是大陸文化產品在台灣已經有廣大消費市場及接受度：從動漫、遊戲、短劇、短影音到較長的影片，從穿搭分享到對社會議題（如性別議題）的看法，台灣閱聽眾對大陸的意見領袖與其分析事情的角度，已有一定接受度。

大陸對台灣的文化影響力，已不同於綠營部分人士還在高呼的「警惕大陸用語」、「反對小紅書」，而是進入一個更被廣泛接受的層次。陸劇也好、紅果短劇也好，大陸文化產品的流行固然不代表台灣對大陸政治警惕會消退，但綠營慣用的「支語警察」式反中，在更年輕一代的受眾看來，可能日益反感。

大陸在台灣的存在感一直在變化，在陳水扁時期僅有政治反中與經濟崛起的刻板印象，關於大陸資訊的傳播媒介主要來自新聞；馬政府時代陸客及陸生來台，去除對陸客的不滿或偏見外，兩岸年輕人對彼此的認知往前進了一步，同時大陸古裝劇及現代劇陸續走進大眾視野。再之後因應抖音崛起，大陸用語的使用在台灣被廣泛討論。

然而，從B站、小紅書到紅果短劇，大陸已不只是電視新聞裡需要防範的政治對象，也是提供生活娛樂的重要資訊來源。台灣年輕人早已不需要透過新聞，可直接找到大陸網友第一手資訊；當關於大陸的某件新聞發生，許多人會去B站找大陸自媒體人的說法。但面對這樣明顯的轉變，從蔡政府到賴政府，只看到「支語侵入」、「政治防範」，結果是愈防範、年輕人愈看。

在民進黨眼中，大陸可能還是那個刻板的政治對手，但在許多台灣民眾眼中不止如此。

近年綠營操作風聲鶴唳的大陸滲透，但在現實中，有台灣團隊在大陸平台製作AI短劇，同時台灣部分文化產品因為「尺度大」也在大陸有一定討論度，大陸文化產品崛起，並非就是台灣的失敗。

當紅果短劇「打敗」ChatGPT，中國大陸在許多台灣閱聽眾眼中，已不只政治性，政治厭惡與消費大陸文化同時並行，是一種日常的「正常存在」，政治對立也難以阻止這個情況。民進黨該思考，自己是否能坦然接受：台灣人眼中的大陸，已不只有政治。

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