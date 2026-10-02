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【重磅快評】部會圍毆雲林 賴清德當劉建國主委也沒用

聯合報／ 主筆室
南亞科決定轉向屏東科學園區投資12吋晶圓廠，民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）批縣府行政效率太慢，縣府反擊指中央審查農地變更延宕卡關。圖／劉建國服務處提供
南亞科決定轉向屏東科學園區投資12吋晶圓廠，民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）批縣府行政效率太慢，縣府反擊指中央審查農地變更延宕卡關。圖／劉建國服務處提供

南亞科決定轉向屏東科學園區投資12吋晶圓廠，決策過程傳出府院看顏色給資源、政策助攻屏東搶親疑雲。國科會雖駁斥這種說法，不過總統賴清德日前「破例」出任民進黨雲林縣長參選人劉建國的競總主委，規格拉高到國家級大選，在南亞科落腳屏東、雲林卻落空的衝擊下，參選之路布滿荊棘，劉建國已成頭號受災戶。 

台塑集團旗下的南亞科12吋廠年初即在雲林、屏東兩地評估，雲林還一度被看好，如今選址卻轉向屏東，引發諸多揣測。虎尾產業園區雖在藍營地盤，但因行政審查權在中央，即使劉建國的大本營是雲林山線，但他是參選縣長，只要高科技產業進不了雲林，縣民失望情緒都會對準執政黨的縣長參選人。 

南亞科表示並非偏好屏東，而是有時間壓力。只是雲林縣不是沒有動作，早在兩年多前即著手前置作業，劉建國為中央辯護，指責縣府行政效率太慢。但如果檢視中央審查過程，到底是「慢」在那裡？應該很容易看出來。

雲林縣府是2024年3月送審虎尾產業園區開發案，直到今年9月共歷經7次送審，農業部皆以預定地屬「優良農業生產環境」為由，堅決不同意變更，最後一次還增設新門檻，9月17日發函經濟部要求雲林縣府須先報請行政院核定，證明此案是「重大投資案」或「重大建設」，否則難以採認開發的必要性，形同要地方自己去向行政院討一張通行證。

請注意這個時間點，這已是南亞科選址的壓線時間，農業部突然丟出新門檻，儼然是引發藍綠大戰的導火線。農業部在公文中認定虎尾園區範圍屬「優良農業生產環境」，因此要求經濟部評估「是否輔導雲林縣政府，向行政院尋求認定為重大投資案或重大建設」，即使經濟部馬上轉呈行政院也來不及，或者經濟部根本就還沒讓公文出門，南亞科就已決定落腳屏東？ 

也就是說，中央部會光是這套公文流程就卡死地方了，一拖就是兩年多，南亞科也只能選擇屏東科學園區，即使經濟部日後再說要幫雲林解套、轉呈行政院的「重大投資認定公文」，雲林縣也早已夢碎。 

要問的是，如果農業部兩年多來一直都以「優良農業生產環境」為由不同意虎尾產業園區變更，為何上月中旬突然改口說只要經濟部評估、行政院核定即可變更？如果有這條路可走，為什麼不早早向雲林縣府說明？期間是有什麼法令改變嗎？還是預定地變成不是「優良農業生產環境」了？農業部會不會演得太假了？  

農業部卡雲林兩年半，日前才改扮好人指引地方可以另循途徑變更虎尾產業園區，轉手把燙手山芋丟給經濟部，經濟部根本還來不及配合演戲，大戲就已落幕，公文根本也毋需轉呈卓榮泰了。  

雲林縣這次輸得冤枉，即使發電量與潛力勝屏東，更鄰近麥寮六輕，台塑集團也有發電廠，在集團資源調度、供應鏈整合具備優勢，還有高鐵站及雲科大、虎科大等人才培育基地，但中央刻意遲延、部會打群架圍毆下，雲林如何不敗？但劉建國除了有賴清德這個競總主委，又有什麼籌碼讓雲林重返綠地？

劉建國 雲林 賴清德 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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