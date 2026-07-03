【重磅快評】「劉俊華」的異想世界與媒體識讀

上月廿六日傍晚，北京中央商務區第一高樓、中信銀行所在的「中國尊」中信大廈遭一架輕型運動航空器撞擊，被許多媒體形容為「中國版911」，也讓「中銀女高管劉俊華」瞬時成為全球知名華人。雖然中共官方「北京朝陽」微信公眾號昨天二度通報駕駛是六十六歲的劉姓男子，指其日記中多次出現「結束生命」的表述，卻是「不信者恆不信」。

確實，由於中共嚴密封鎖相關訊息，以致幾乎全球各媒體都圍繞著駕駛身分？動機？北京防空網失靈？等原因作出各種猜測，其中最離奇的莫過於駕駛「劉俊華」。畢竟，還有什麼是比「中銀高管駕機撞中銀」更驚悚、更具戲劇效果的哏？但如果仔細追踪、分析相關線索，以及中共官、民行事邏輯及依據經驗法則，仍可得出一定的判斷準據，而不致隨著特定媒體、人士的炒作或連篇異想起舞。

例如在事發後第一時間，現場民眾拍攝到有一名女子被救護人員從中信大廈中抬出，接著又有外媒在該駕輕型機起飛的北京平谷區石佛寺機場外，拍到公安人員正在搜查一輛登記在「劉俊華」名下的汽車。因而許多媒體或影射、或直指這名女子就是駕機撞樓駕駛；巧的是，中銀恰有一名女高管就叫劉俊華，因而，劉俊華因不堪投資巨額損失，或被迫為中銀高層背鍋心懷不滿等，幾乎就成為了外界敘事的主軸。

然而，依經驗法則，駕駛時速近兩百公里的輕型機撞樓，豈止死亡，只怕屍體都已殘缺不全，那能像該名女子般衣著完整且還能動彈！

事實上，「劉俊華」在華人世界堪稱「菜市場名」，因而在輕型機撞上中國尊後不過幾個小時，即有多家大眾媒體發布了一篇「中銀女劉俊華」關於投資理財的報導。事發隔天，「北京朝陽」總算發出第一則官方通報，指駕駛一人死亡、十三人受傷，也未提及駕駛是女性；前兩天，中銀又給了一段女劉俊華在6月28日談理財的視頻；昨天，「北京朝陽」第二次通報調查結果稱，涉事劉男長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」表述，是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

更關鍵的是，中共官方既已定調為危安事件，顯然已承認對北京空安甚至高層維安影響重大，如果真是「她」所為，中銀高層及相關媒體又有何理由甘冒「團滅」風險去挺一個「恐怖分子」？

即使種種跡象顯示，「中銀女劉俊華所為」大概率是張冠李戴甚或是刻意的指鹿為馬，迄今卻依然是網路流傳的主旋律，甚至連「她」已死亡、中共或中銀刻意製作AI視頻混淆視聽的陰謀論都出爐，卻無人深究如此費盡心思遮掩又有何「投報比」可言？

這起「中國版911」事件的傳播效應，以及與事實、邏輯的偏離程度，堪稱是近年外界解讀中國大陸的縮影。最主要的原因正是中共官方的故步自封，以致外界不得不依憑有限的訊息去做揣測，其結果就是，在媒體的專業合理推測、特定媒體的帶風向，以及視頻博主的恣意異想之間，各種流言四起，雖滿足了大眾的八卦、吃瓜愛好，卻可能偏離真相愈來愈遠。

中共對於危安事件的保守顢頇，毫無意外必然賠上官方敘事又一次的公信力盡失；但對自詡為身處民主自由環境的台灣人民而言，如果只信「聽床師」、卻失去了對媒體、新聞的識讀能力，又何嘗不是另類悲哀！

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