【重磅快評】賴清德喊沒錢救災卻坐視動支公文躺月餘？

受颱風外圍環流影響，全台紛傳淹水災情，賴清德總統發臉書強調防災、救災與治水工作不能等，呼籲立法院朝野黨團盡速完成中央政府總預算審議，閣揆卓榮泰也喊話，治水預算越快通過越好，綠委則批在野黨不審救命錢。但今年3月立法院才過700多億民生、治水計畫，卓還一度拒絕動支，日前媒體評賴政府對總預算進行選舉攻防，總統府還不服氣，但大雨一來，馬上又現出原形。

中央政府總預算延宕、軍購條例無人機預算被刪，媒體評論點出賴總統三呼不放棄，總預算淪選舉攻防，引來總統府反擊，卻避談行政部門從未尊重監督制衡憲政機制，不思積極溝通，致力化解朝野對立，連卓揆在公開場合致詞都脫口說出「一定要徹底打贏這場選戰」，心心念念難道不是選舉攻防？

賴總統更是走到那裡都談選舉語言。昨天到南投出席集集線通車典禮，他有感而發說「清明節已經過了，端午節粽子也吃了，中央政府總預算還沒過」，還說中央編列給南投的相關經費首度突破300億元，呼籲立法院盡速完成總預算審議，讓地方建設、防災及救災工作能如期推動。從集集線恢復通車都可以談到防災、救災，還真是扯遠了。

不過，昨天各地確已傳出淹水災情，防災及救災須同步啟動，但這與總預算審查進度並不能畫上等號，因為即使總預算還沒有審過，但中央手上仍有近三兆元總預算可以合法動用，再不濟，至少也147億元治水經費在三月就已放行，救災工作根本不受影響。

依預算法規定，即使總預算仍在審查，政府仍可動支上年度已核准的經常性、延續性業務預算，賴清德當過市長、行政院長，心裡比誰都清楚，如果不是從選舉攻防出發，何出此言？

更誇張的是，賴清德「粽子說 」之後，回總統府又發臉書 ，再提防災、救災與治水工作不能等，需要穩定財政支持，再次呼籲立法院盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。說得好像政府現在口袋沒錢救災防災，一切都是在野黨害的。

但要搞清楚的是，總預算雖然還沒有過，但立法院今年三月已先放行718億元新興計畫民生預算，除了眾所周知TPASS通勤月票經費，水利與防災更是大宗，其中147億元正是專門核定給縣市管河川及排水整體改善計畫的急迫性防汛經費。

如果賴清德這麼重視防災救災，上任之初赴屏東視察颱風災情時更宣示「每一個縣市淹水都是中央的問題」，又怎麼可以坐視卓榮泰把動支經費的公文留中不發，擺了一個多月才心不甘情不願同意動支？

至於地方要拿什麼錢救災？如果民宅淹水需發放救助金或緊急出動怪手和沙包，地方政府可動用地方災害準備金，第一時間就能簽核動支，中央特別統籌分配稅款也保留353億元可緊急支援縣市政府。只要有心，錢怎麼會是問題？

最可笑的民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄，中央及地方明明都有錢救災，他卻吵嚷總預算在立法院卡關，170億元災防預算無法動用，批藍白是什麼心態才會把救命錢擋在立法院不審？真相卻是賴政府不僅有錢，地方也有錢，反而是藍白放行治水等民生預算時，民進黨立委全數投反對票。如果政府真的沒錢救災，民進黨才是元凶。