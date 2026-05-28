【重磅快評】柏台沉睡 蘇巧慧家族持續「發光發熱」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純被爆料獲國發基金投資近2000萬元、經濟部補助120萬元等，蘇巧慧稱妹妹是因為具備專業且獲獎眾多才發光發熱，但蘇巧純不僅插旗中央，觸腳還伸及地方政府，卻蘇家卻從末登錄公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺，監察院睡了6年，現在還沒醒嗎？

民眾黨立委及市議員參選人爆料，指蘇巧純2021年8月起擔任曠世智能公司董事兼任營運長，2022年11月其父蘇貞昌任行政院長期間獲國發基金1999萬9千元投資，2023年再獲台企銀領投、國發基金跟投150萬美金的Pre-A輪募資；2024年則獲經濟部商業發展署120萬補助，質疑蘇家父女未利益迴避，蘇巧慧更未盡立委監督之責。

其實這不是第一次了，早在蘇貞昌擔任行政院長期間就被在黨質疑兩次，當時蘇巧純被揭露不僅拿中央的補助，還拿新竹、桃園的標案。2020年藍營指蘇巧純擔任設計總監的二三設計公司在蘇貞昌上任行政院長後，獲得了行政院、新竹市政府等近千萬元的政府標案，質疑是「靠爸」私相授受。

當時蘇貞昌強硬回應，強調女兒的專業能力在業界本來就獲得肯定，完全是抹黑。但為了平息政治風暴，蘇巧純發表聲明，為不讓家庭背景成為被攻擊的焦點，承諾「在蘇貞昌擔任行政院長任內，二三設計都將不會再投標任何層級的政府標案。」

只是，2022年間，蘇巧純又再再度被踢爆，桃園市立圖書館總館的互動多媒體標案由「春原營造」得標後，春原營造將限制性招標的項目轉包給「全台數位系統有限公司」，而全台數位再把設計部分交給蘇巧純執行，痛批這是借殼投標，違反蘇巧純「不拿政府標案」的承諾。蘇貞昌時為此和藍委發激烈口角，嗆藍委「你大聲什麼？」

這次蘇巧純又出狀況，不同的是，過去是拿政府採購標案，這次是直接拿國發基金的天使投資款（補助），手法更進化。案發時蘇貞昌還是行政院長，蘇巧慧是立法委員，這次蘇貞昌沒有公開回應，蘇巧慧沒像蘇貞昌一樣怒嗆在野黨，強調她的妹妹是靠專業發光發熱，但這樣就可以交代過去嗎？

蘇巧純有沒有「靠爸」，蘇巧慧有沒有監督護航，答案在選民心中。但制度設計本來就有公職人員利益衝突迴避法的規範，依法蘇家人必須在「公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺」登錄，有好事者查詢竟得到「查無符合資料」的結果，蘇巧慧說她妹妹是靠妹是靠專業發光發熱，難道不是呼攏社會大眾？

公職人員利益衝突迴避法修法公布日期是2019年6月13日，上路日期是2018年12月13 日，都在蘇巧慧擔任立委期間，她會不清楚有這個登錄平台嗎？還是選擇性失憶？最妙的是，她也審了國發會、經濟部相關預算 ，她會沒看到蘇巧純的公司名字出現在預算書上？難道這時她妹妹沒在補助名單中「發光發熱」？

另一個大問題是主責機關監察院，公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺是由監察院依法建置，並訂有相關罰責，如果是公職人員，違法行為由監察院調查裁罰，如非公務員則由法務部負責，光是漏未登錄就可處5萬元以上、50 萬元以下罰鍰，得連續處罰直到改善為止，如有禁止補助與交易行為，罰責可以提高到與交易或補助同額的金額。

可歎的是，再重的罰責也阻擋不了綠營權貴寄生政府體制，而且還可以持續「發光發熱」吃到飽，但主責機關卻一再沉睡，怎麼搖它也叫不醒。