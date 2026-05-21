【重磅快評】從濾鏡看陽光女子合唱團vs.監獄裡來的媽媽

今年海峽兩岸，同樣以女子監獄及女受刑人為故事背景、主軸的兩部電影：「陽光女子合唱團」與「監獄裡來的媽媽」，均在兩岸社會掀起話題與熱議。不同的是，「陽光女子合唱團」寫下台灣電影票房紀錄，但英國《衛報》卻給出1顆星極低評價；反之，「監獄裡來的媽媽」女主角憑藉本色演出拿下國際電影節影后，卻因電影著重宣傳「遭家暴」與司法判決認定不符，在對岸可能連上映都沒門。

兩岸的電影審查制度乃至對「電影藝術自由」的容忍度或有差異，但比較兩部片的命運，卻也著實有些角度值得社會深思探究。

兩部片的女主角同樣因持利刃殺死枕邊人而入獄。不同的是，「陽光女子合唱團」雖可以找到類似主角、配角因不堪另一半家暴而殺人入獄的真實案例作對比，但著重的仍是女主角一路為患有眼疾稚女爭取未來幸福的情感催淚戲；反之，「監獄裡來的媽媽」當初能獲對岸拍攝許可，原是強調女受刑人改過自新、奮發向上，未料到宣傳期卻畫風突變、成了「反家暴誤殺、女因逆襲成影后」。

更且，相較於「陽光女子合唱團」由演員擔綱挑大樑，理應更為保守封閉的對岸，竟能應允由曾經的殺人犯擔任女主角，這對一個創作環境飽受批評的大陸而言無疑是一大突破，何況還獲得國際影后大獎，這是多麼好的國際宣傳題材！卻為何在短短幾天內，竟淪為對岸全網抵制對象？

答案就在於，「監獄裡來的媽媽」片方主打「真實故事改編」，強調原型人物「本人出演自己」，進而將全片塑造為一名長期遭受家暴的中國女性，「失手」殺夫入獄十年，出獄後努力獲取婆婆與兒子諒解的勵志溫情。

但對岸大量「網路柯南」翻查判決書卻發現，此案證人無一證稱有家暴，法院也是依故意傷害致死罪重判十五年，從未認定是遭家暴後殺人，甚至就連凶手都未曾以遭家暴作為辯護主軸。而依據對岸的法律及審判實例，若認定係因遭家暴而殺夫，是屬於「防衛過當」、可獲輕判的。

換言之，在許多網友眼中，片方、導演甚或女主角，都疑利用電影包裝，來「洗白」已經司法判決定讞的殺夫案凶手，甚至輕率給已無法辯白的死者之夫扣上「家暴男」大帽，難怪會引發對岸民眾大反彈，以致不僅發文力挺該片的藝人悄悄撤文，就連製片人也發文撇清，原訂五月底「勇敢上映」只怕也將遙遙無期。

單從政治的角度解讀，自可將「監獄裡來的媽媽」無法公映，視為是大陸官方的打壓表意自由的又一力證。畢竟，「女主角親身說遭家暴後才反殺」，與司法判決的重大歧異，很容易就被解讀為「司法不公」；相對的，西方世界許多影展，向來也偏好這類控訴家暴、對抗威權的題材，也讓對岸不少網民質疑，該片能獲獎，實因戴上偏光鏡使然。

但若去除各種政治濾鏡，已被高度懷疑有「翻案、洗白」意圖的「監獄裡來的媽媽」若在台灣上映，觀影者是否也有可能像「陽光女子合唱團」一樣，純欣賞導演與演員的「藝術表演」？或拋開對「政治正確」或主流社會意識的無條件順從，思考電影藝術創作是否也應有其倫理與邊際？

終究，本人出演、真實故事改編、或是「如有雷同、純屬巧合」…，不僅是片方獲取票房的話術，也應有其相應的責任才是。