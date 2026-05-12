即時短評／川習會前夕川普對北京小動作不斷 是極限施壓大交易？

美國總統川普訪華前夕對北京小動作不斷，是典型的交易式外交手法：先施壓、累積籌碼，再帶到談判桌上換取讓步。這不是隨機的挑釁，而是有目的的暖身。

簡言之，這是川普的標準談判策略：持續制裁中國大陸企業，特別是與伊朗有關的石化交易；公開表示將在會談中討論對台軍售與黎智英案。這些動作被視為「邊打邊談」的典型川普風格：用台灣、香港人權、伊朗等議題製造壓力，目的是在貿易、技術、關稅、稀土等核心議題上取得更好條件。

川普在用「最大壓力」逼中國讓步，同時也暴露美國內部對中國的焦慮，尤其在對伊朗動武後。川普試圖累積籌碼，但效果恐怕有限。

短期內，川普製造談判優勢，讓習近平在會前感受到壓力。對國內強硬派，尤其是國會與共和黨鷹派有交代。黎智英案有一定道德制高點，能獲得美國國內與國際部分支持。

但此一操作亦有風險。中國對「台灣」與「黎智英」這兩個議題極度敏感，容易讓氣氛變僵。川普用這套策略對付中國的效果正在遞減。如果施壓過度，可能讓習近平在會談中更強硬，反而讓川普難以下台。

這是川普典型的高風險高報酬打法。他喜歡／習慣在會前把議題炒熱，製造談判空間。但從過去經驗看，中國通常不會在核心議題上輕易讓步，尤其是台灣與香港問題。這次川習會很可能成果有限、象徵意義大於實質，雙方都會宣稱「達成共識」，但真正棘手的部分，例如關稅、科技脫鉤、對台軍售，還是會留到後續拉鋸。

台灣的處境尷尬：美中關係越緊張，台灣的戰略價值越高，但風險也越高。只能用台美關係「堅若磐石」來自我安慰、搞大內宣，卻終究難掩上不了談判桌的殘酷事實。