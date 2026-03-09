快訊

【即時短評】當棒球染上政治 誰輸掉了「中華隊」？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
中華隊8日在世界棒球經典賽經延長賽後擊敗南韓隊，賽後球員在場中興奮地相擁慶祝。（記者余承翰／攝影）
中華隊8日在世界棒球經典賽經延長賽後擊敗南韓隊，賽後球員在場中興奮地相擁慶祝。（記者余承翰／攝影）

世界棒球經典賽開打，台灣球迷情緒高昂。球場內，球員拚盡全力；球場外，卻是另一場政治敘事爭奪戰。從棒球經典賽到各類國際賽事，「中華隊」與「台灣隊」的名稱之爭幾乎成了固定戲碼；棒球原本應是凝聚全民情感的載體，如今卻成了政治動員與意識形態的競技。

近年來，綠營在此議題上可謂深諳操作之道；從官方宣傳到社群媒體、從政治人物發言到各種宣傳標語，「Team Taiwan」逐漸成為主旋律。這個名詞表面上看只是替球隊加油的口號，在政治語境中卻巧妙轉注為「挺台灣」。國際賽事關注度高、情緒張力強，是最容易凝聚群眾的時刻，「Team Taiwan」的標語頻頻出現，棒球場瞬間成為許多有心人的政治舞台，棒球的熱度也順勢轉化為有心人的政治聲量。

誰先定義語言，誰就取得話語權；這樣的操作並非偶然，而是一種精心設計的政治敘事。國際賽事具有國族情緒動員能力，勝敗之間往往引發全民共鳴；綠營善於把這種情緒轉化為政治資本，把體育賽事包裝成「台灣認同」的展現，進而收割政治聲量。當「Team Taiwan」令人琅琅上口，久而久之當然就成了「主流」；至於「中華隊」這個長年存在的正式名稱，反倒被擠到人群角落，甚至遭暗示為「過時」或「不合時宜」。

每當這類爭論浮上檯面，藍營政治人物往往不是沉默以對，就是語焉不詳。有人或許擔心捲入爭議，有人或許認為這「只是名稱問題」，不值得大動干戈；少數人試圖為「中華隊」辯護，卻缺乏清楚的論述與策略。但政治場上從來沒有「無關緊要」的符號，當一方持續擴大意識形態戰場，另一方卻保持沉默、想著息事寧人，結果往往不是超然或平衡，而是失守自己的話語權陣地。這種失語狀態，反映的不只是宣傳技巧的差距，更是政治論述能力的落差。

事實上，「中華」與「台灣」並非必然對立。「中華隊」這個名稱本具有歷史脈絡，是中華民國體制下的國家代表隊；這既是國際體育現實的產物，也是中華民國扎根台灣七十多年來的集體記憶。對多數球迷而言，無論稱呼為何，支持的都是代表「我國」出賽的選手。政治不只是政策辯論，更是符號與語言的競逐；藍營卻始終未能理解，敘事定義權一旦失去即很難再奪回。

事情真正的蹊蹺不在名稱本身，而在政治如何利用名稱塑造認同；當一方持續在國際賽事中強調「Team Taiwan」、利用國際體育賽事遂行政治宣傳，另一方卻沒有提出自己的論述框架來捍衛「中華隊」，最終的結果便是公共輿論逐漸接受強勢一方的單一敘事，連整個國際賽事的政治意義也被重新定義。若藍營在這個議題上繼續失語，那麼未來的國際賽場上，「中華隊」的聲音恐怕只會愈來愈小；不是因為這個名稱失去意義，而是因為沒人願意替它說話。

諷刺的是，對多數球迷而言，這場爭論其實沒那麼複雜；球迷支持的，是穿上國家隊球衣的選手，是在國際舞台上拚戰的年輕球員。無論叫「中華隊」或「台灣隊」，大家看的都是棒球；把名稱變成武器的不是球迷，而是政治。當政治介入體育，棒球反而失去了原本凝聚社會的功能；球迷需要的是一起為勝利歡呼，而非一到比賽時刻就得在名稱之間選邊站。問題在於，究竟是誰用政治的力量，輸掉了那曾讓全民一起吶喊的「中華隊」？

