【重磅快評】珍珠奶茶裡藏著台美關稅的現實

在春節前夕，行政院宣布台美對等貿易協定的結果，昨天下午的記者會更充滿年節前的歡樂，不僅報喜不報憂，更用一杯珍珠奶茶來比喻「出口有為、進口有守」。珍珠奶茶和台美貿易協定有何關係？只因這杯茶裡有做珍珠的樹薯粉及茶葉，未來出口至美國的稅率都將調降。於是一杯珍珠奶茶打進美國市場的美好想像，如同民眾日常的小確幸，此時都成了政策大內宣。

政院記者會上一字排開的官員口中未說出的現實，才是重點所在。台灣出口到美國爭取到看似百分之十五不疊加的稅率，對傳統產業是鬆一口氣，但是代價是國防預算每年須至少占ＧＤＰ（國內生產毛額）百分之三，是台灣人民要接受含有萊克多巴胺疑慮的美牛絞肉與內臟。而民眾原本期待，美國汽車關稅調降至零，買美國車或其他歐洲或日本車會不會連帶要求降稅，至少未來買車會便宜一點吧？抱歉，現在多數車商未鬆口降價，還叫消費者不用期待，現在車價已經很低，要買就是現在。

在協定之外，美方的壓力及條件更是持續層層疊加。包括一點二五兆元的軍購特別預算、向美方大舉採購天然氣，最近行政院長卓榮泰宣示政府全面接觸世界先進的新式核能技術，也透露弦外之音，未來若出現向美方採購相關設備，或是新一批「國家隊」都不會太令人意外。更不用說，台灣早就承諾將半導相關產業移往美國協助其半導體產業復興，還洋洋自得是國際化的重要一步。

至於台美先簽後審的這份協定，在野黨能否監督？賴總統昨天說了，若協定沒有通過或是延遲通過，結果「相信社會大眾都猜得出來」，因為已有南韓前車之鑑，也沒有必要拖延。意思就是談判團隊談出這麼好的結果，如果在野黨還敢擋就罪過了。

對照過去民進黨在野時對於ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）及服貿協定，不僅大罵黑箱，更在立院要求逐條審查、要求公開透明的標準，此時怎麼遇到美方就自動消失？民進黨口中的「程序正義」，顯然有對象之分。對大陸談判是黑箱，對美投降則是「國家安全」，這種雙標行徑不僅毀壞民主參與的根基，更讓台灣在毫無防備的情況下，被推向一場極度不對等的貿易賽局。