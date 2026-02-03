即時短評／美濃「小坑變成大峽谷」行政怠惰高雄市府也得記一筆

去年8月爆發的美濃大峽谷，衍伸一連串藍綠政治攻防，回顧該案時間線，早在不法集團盜砂時，高雄市政府就已發現不法，開罰300萬元的公文寄出後「然後就沒然後了」，任由集團繼續作惡，造就峽谷深坑的不僅是不肖分子，「小坑變大峽谷」高雄市府的行政怠惰也得記上一筆。

依據檢方起訴書中所列時間軸，美濃區成功段第470、470之1號土地，前年6月由市議員朱信強前助理石麗君以1600萬元購入，石再以每年8萬多元價碼，租給王國正，實際由王負責現場指揮盜砂、回填作業。

前年8月間，王國正進場作業，將高價的卵石以每公噸280元價碼開挖出售，同年11月，高雄市經發局發現時，土地已被挖出6公尺深坑，市府開罰100萬元，並限期2個月改善；只是時隔2個月，坑洞不只未改，還越挖越深，隔年3月市府再依土石採取法開罰200萬元。

4個月內開罰兩次、總計300萬元，但盜砂集團仍持續運作，直到8月曝光時，已挖出20公尺深坑，環保局開挖後回推已回填範圍，至少被填埋逾14萬公噸廢棄物。

美濃區良田被濫墾、濫倒，「大峽谷」景觀全國皆知，演變成藍綠攻防，一度成為民進黨內市長初選焦點，市府雖稱有開罰，但然後呢？「然後就沒有然後了」。

當時市長陳其邁受訪時，被問到市府作為，則以「土石採取法沒有刑責，希望中央修法」作為回應，但該法除開罰外，市府依法還可按日連續處罰，甚至沒入機具，並非欠缺強制力，市府將責任推給「法律不備」，實際上卻是「有權不用」。

美濃大峽谷從平地挖出6公尺深坑開始，等到檢方查辦時，深坑早已深達20公尺，罰金對比盜採、濫倒賺進的億元報酬相比只是零頭，也難怪盜砂集團不痛不癢，收到罰單仍繼續挖，繼續填。