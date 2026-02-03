快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／美濃「小坑變成大峽谷」行政怠惰高雄市府也得記一筆

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片

去年8月爆發的美濃大峽谷，衍伸一連串藍綠政治攻防，回顧該案時間線，早在不法集團盜砂時，高雄市政府就已發現不法，開罰300萬元的公文寄出後「然後就沒然後了」，任由集團繼續作惡，造就峽谷深坑的不僅是不肖分子，「小坑變大峽谷」高雄市府的行政怠惰也得記上一筆。

依據檢方起訴書中所列時間軸，美濃區成功段第470、470之1號土地，前年6月由市議員朱信強前助理石麗君以1600萬元購入，石再以每年8萬多元價碼，租給王國正，實際由王負責現場指揮盜砂、回填作業。

前年8月間，王國正進場作業，將高價的卵石以每公噸280元價碼開挖出售，同年11月，高雄市經發局發現時，土地已被挖出6公尺深坑，市府開罰100萬元，並限期2個月改善；只是時隔2個月，坑洞不只未改，還越挖越深，隔年3月市府再依土石採取法開罰200萬元。

4個月內開罰兩次、總計300萬元，但盜砂集團仍持續運作，直到8月曝光時，已挖出20公尺深坑，環保局開挖後回推已回填範圍，至少被填埋逾14萬公噸廢棄物。

美濃區良田被濫墾、濫倒，「大峽谷」景觀全國皆知，演變成藍綠攻防，一度成為民進黨內市長初選焦點，市府雖稱有開罰，但然後呢？「然後就沒有然後了」。

當時市長陳其邁受訪時，被問到市府作為，則以「土石採取法沒有刑責，希望中央修法」作為回應，但該法除開罰外，市府依法還可按日連續處罰，甚至沒入機具，並非欠缺強制力，市府將責任推給「法律不備」，實際上卻是「有權不用」。

美濃大峽谷從平地挖出6公尺深坑開始，等到檢方查辦時，深坑早已深達20公尺，罰金對比盜採、濫倒賺進的億元報酬相比只是零頭，也難怪盜砂集團不痛不癢，收到罰單仍繼續挖，繼續填。

回顧檢方起訴書內的時間線，若市府於二次裁罰後有明確作為，依法先行沒入作案工具，少了機具盜砂集團又怎能繼續作亂？造就美濃大峽谷深坑的不僅是不肖分子，高雄市府的行政怠惰也得記上一筆。

圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片

美濃大峽谷 開罰 深坑

延伸閱讀

高雄市府開罰兩次擋不了 盜砂濫倒集團僅半年造就「美濃大峽谷」

「美濃大峽谷」首波偵結！盜採加濫倒海撈逾2億 起訴12人

相關新聞

即時短評／美濃「小坑變成大峽谷」行政怠惰高雄市府也得記一筆

去年8月爆發的美濃大峽谷，衍伸一連串藍綠政治攻防，回顧該案時間線，早在不法集團盜砂時，高雄市政府就已發現不法，開罰300...

【即時短評】陸配可參選立委 卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

民眾黨立法院黨團3日將有6名立委換血，陸配李貞秀將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。但綠營連日出招，內政部更持續搬出「...

即時短評／賴清德面對政局內外艱困 當大開大闔察納雅言

2026年又逢地方首長大選，民進黨執政，卻面對立法院朝小野大尷尬局面，地方大選又難避免黨內派系競爭傾軋，難免讓民進黨內外...

【重磅快評】知情人士獻計對付李貞秀 真是小看綠官了

藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法等三項修法，府院評估「不副署」，今天立法院新會期報到，民進黨立院黨團書...

【即時短評】卸立委即換切換選戰模式 黃國昌累積與藍博弈籌碼

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分後隔天，隨即在新莊成立新北市長競選總部，正式宣告投入地方首長選戰。從時間點與場面來看，這不只...

【即時短評】鋰電池成垃圾車殺手 回收機制欠缺周全亟待補漏洞

高雄一天之內發生兩起垃圾車起火悶燒，元凶都是民眾亂丟鋰電池，未落實回收，鋰電池夾雜在一般垃圾丟入垃圾車猶如「未爆彈」，成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。