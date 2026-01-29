快訊

【重磅快評】陳菊准辭 李鴻鈞通過「代理院長試用期」？

聯合報／ 主筆室
監察院長陳菊請辭准，二月一日起將由副院長李鴻鈞代理院長到今年7月底任期結束。圖／聯合報系資料照片
監察院陳菊病假「請好請滿」鬧劇，終於要畫下休止符。二月一日起，就將由副院長李鴻鈞代理到今年7月底任期結束。應該連李鴻鈞自己都沒料到，原本只是用來當成「假平衡」的副院長，竟然就變成了代理院長。

2020年前總統蔡英文提名的監察院長、監察委員，可說「一片綠」；萬綠叢中一點藍的，只有國民黨籍的台東縣前縣長黃健庭。不過黃健庭在壓力下婉拒提名，再過2年，蔡英文才補提名泛藍出身、時任親民黨秘書長的李鴻鈞為副院長，並順利獲得立法院同意。

只是李鴻鈞擔任副院長後的監察院，與「沒有李鴻鈞的監察院」，差別不大，對於民進黨政府的監督，可說毫無存在感。外界矚目的重大事件，不是一拖再拖，就是高舉輕放。

如果說這段期間，李鴻鈞是「謹守分際」，不願過多介入陳菊的職權，那麼在陳菊請假、代理監察院長後的李鴻鈞，就更是與民進黨政府「配合無間」。除了在立法院大刪2025年中央政府總預算後，與行政院齊聲哭窮，在監委濫用公務車事件時，也是極盡迴護之能事。

但最經典的，還是去年底「行政院長不副署財劃法」事件後，立法院司法法制委員會通過對行政院長卓榮泰譴責案，隔天李鴻鈞就「恰好」率監委到行政院巡查，卓榮泰當面向李鴻鈞解釋不副署緣由；同一場景，李鴻鈞還對內政部處理馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件後「給予肯定」。「行政監察一家親」，表露無遺。

不知是否這一系列表現，讓「府院高層」終於通過了李鴻鈞這個「代理院長」的試用期，所以放心讓陳菊請辭。只不過詭異的是，李鴻鈞仍然只是「代理院長」，並未扶正。這是否也意味，「府院高層」暗示李鴻鈞如果想更上一層樓，必須要付出更多努力？

從政黨情勢來看，朝野小大不變；這屆監委任期到7月31日為止，如果要力求提名人選過關，賴總統勢必得有所妥協。而「出身泛藍」又在代理院長時與賴政府「合作無間」、「謹守分際」的李鴻鈞，會不會成為新任院長人選，自然也平添不少想像。

不過想像終究只是想像。賴總統願不願意把這樣一個五院級首長交給「非我族類」的李鴻鈞是一回事，就算交了，在代理院長時的「精彩表現」，看在在野黨眼裡，很難不讓人想起當年「橘子綠了」的往事，要讓他輕易過關，恐怕也不容易吧。

