【重磅快評】國共論壇與西方領袖同步 台灣莫停原地躑躅

國台辦發言人張晗今在例行記者會上率先宣布「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。而她宣布的同時，英國首相施凱爾即將落地北京，展開睽違8年之後，英國領導人對中國的首次訪問。

今年一開年，一波罕見的西方國家訪華潮就目不暇給地展開。首先是愛爾蘭總理馬丁時隔14年訪華，其後是加拿大總理馬克時隔8年訪華，接著就是芬蘭總理歐爾波時隔9年訪華，接著就是今天的施凱爾。此外，德國總理梅爾茨已敲定在2月底訪陸。法國總統馬克宏更是趕早，去年12月就去過了。而離台灣最近的南韓總統李在明也沒錯過這波訪中浪潮。

除了德、法，這些國家都是隔了快10年，甚至是10年以上沒訪問過中國，就連暫定4月訪陸的川普，其實也是美國總統隔了9年後的首訪。因為，前一個訪陸的，就是他自己，而上一次已是他第一個任期的第一年，也就是2017年了，而在他兩任之間主政的拜登總統，彷彿壓根兒就沒想過要訪華。

國共論壇亦復如此，2016年11月，國共舉行了第11屆論壇，時任黨主席洪秀柱還與習近平舉行了「洪習會」。在那之後，至今也停擺了9年多。

這顯然不是巧合。國民黨與北京的疏離，是與西方亦步亦趨的。就連日、韓都是如此。韓國上一次訪問中國的總統是文在寅，時間是2017年12月，如今李在明訪陸也已相隔9年；日本則是安倍晉三在2018年10月訪陸，如今卻突因高市早苗涉台言論而肇致中日交惡，日領導人訪陸恐遙遙無期。

很顯然，這些共通的現象是圍繞著美中在2018年因貿易戰交惡，或說是2017年底美國國家安全戰略、與國防戰略兩份報告都將中國當成修正主義的強權與戰略對手後，美中陷入戰略對抗的主旋律下的伴奏效應。

可以想像，中國大陸在這近10年的時間裡，在外交、經濟甚至是軍事上的承壓，有多麼沈重。在這10年間，德國尚曾在梅克爾任內勉力維持著與中國的關係，但她也只能在2019年完成任內第12次訪問後即停止訪華，並在任期最後一年的2020年底前趕緊與法克宏聯袂推動與中國簽署「中歐投資協定」。其後，她的繼任者蕭茲雖也曾訪陸，但都蜻蜓點水，他的紅綠燈內閣還是選擇與中國疏遠。

而現在，川普自己都選擇跟中國休戰了。跟2017年底的兩份報告不同，2025年12月初發布的國家安全戰略報告，以及今年1月發布的國防戰略報告都不再咄咄逼人，不再視中國為危及其霸權存續的威脅。

更要命的是，美國卻轉身跟傳統的盟友交惡，或以冷峻的臉孔向其索要巨額、龐大的經濟利益。就在它北邊的加拿大，甚至被以美國第51州相稱，川普對前後兩任總理都貶抑為州長，進行政治羞辱。

彷彿一夕之間，美中就已經完成了攻守易勢。美國成了那個讓人們逃之夭夭的惡霸，而中國卻成了慈眉善目的老好人，甚至是庇護者。於是我們才會看到上述的那番西方國家領導人絡繹於途的景象。

但地緣政治上的變化並不足以完全解釋這個現象。潛伏在表層底下更真切的事實是：中國大陸的經濟實力已經通過美國的極限測試，並已讓美國感到無計可施，而必須改變其姿態。

美國突然發現，它的手中已沒有任何武器或工具可以壓制中國了。就連美中共同壟斷的AI領域，北京竟連他們一兩年前曾渴望得到的輝達H200這樣的GPU都可以不要了。相反的，中國還可以極限斷供稀土，讓美國霸權賴以維繫的軍工產業直接癱瘓。

這一現實的出現，才是美中緩和的本質與關鍵。而在這個緩和的背後，各國顯然已紛紛讀出一個全新的領略：主導未來全球經濟動能的鑰匙已不再握於華盛頓之手，而在北京。所以，無論馬丁或卡尼，歐爾波或施凱爾，以及下個月的梅爾茨，甚至是李在明，都是到中國談生意、拿方案，為另一個新開啟的經濟格局，找到自身的位置並擠占空間。

而國共論壇的重新啟動，只是順應新的歷史列車的時代行動者中，一個願意跟著搭車的乘客。只不過是不想在新的大潮裡，成了無法解語時代的逆流而已。

可悲的是，台灣的主政者卻與北方的日本一樣，還在用早已過時的冷戰思維去應對這個世界。於是它的支持者勢必又將以一種僵固又反動的語彙，去栽汙、抹煞一個該被支撐與助力的行動，要將全民從一個和解與互助的歷史階段，拽回到仇恨與對立的矛盾裡。

但清醒的人民該問的是：當川普都準備動身訪問北京了，台灣還要留在原地躑躅不前嗎？