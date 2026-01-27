【重磅快評】川普又變臉 對南韓揮舞關稅大刀示範給誰看？

別以為關稅談判達成協議就好，川普隨時會變。

美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅將南韓進口產品的關稅從現行的15%提高至 25%，受影響項目涵蓋汽車、木材、藥品及所有互惠關稅商品。一旦實施，恐將重創南韓出口產業，尤其是現代汽車等依賴美國市場的大型企業。2024年南韓對美出口額高達1,316億美元。

南韓怎麼惹怒川普？根據川普在社群媒體發文指控，雙方早於去年7月30日達成協議，並在10月29日他訪韓期間重申條款，質問為何南韓至今仍未完成立法程序。另一個原因是，南韓財政部長本月稍早曾表示，受韓元疲軟影響，原定對美3,500億美元的戰略投資計畫恐難在2026年上半年啟動，對美國大投資不到位，這也是引發川普不滿的原因之一。

不只針對南韓，川普近來頻頻動用關稅武器，威脅若加拿大與中國簽署貿易協議將課徵100%關稅。很明顯，這和加拿大打算走出一條屬於自己「中等強國」的道路有關。加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇的演說一砲而紅，尤其他強調中型國家必須共同行動，「因為我們自個兒不上桌，我們就在菜單上」，說出美國以外所有國家敢怒不敢言的心聲，瞬間成為全球政治明星。但實話果然惹得川普震怒，甚至貶稱卡尼為美國的州長。

川普推翻與南韓談好的稅率，不只是表面所說南韓尚未完成立法程序及投資還沒啟動，恐怕也是跟南韓打算與中國大陸修好有關。南韓總統李在明日前帶著號稱南韓「經濟天團」的四大集團掌門人隨行，訪問中國大陸，強調中韓兩國應該先做生意，再談戰略利益。

川普在美國內部面臨單邊調升關稅的權力的挑戰，美國最高法院預計近期將針對其關稅政策的合法性做出裁決，若判決不利，將限制總統快速調整關稅的能力。因此，川普政府對外更急著加大極限施壓的力道，逼迫各國，尤其不能容忍這些被威脅的國家另闢蹊徑，但此舉反而足以反映當各國開始合縱連橫，正好打到川普在意的痛點。

雖說軍力、關稅都是強權手中慣常揮舞的大刀，但每個國家都該盤點自身有哪些是不可取代、必須讓世界依賴的資源做為籌碼。10年河東、10年河西，何必讓自己從頭到尾都只能是強權的盤中飱。