【重磅快評】賴清德笑稱AI總統 暴露對AI趨勢了解有限

「韌性」一詞自四個月前賴清德總統成立防衛韌性委員會，短短期間韌性一詞突然風起雲湧：一些看似與總統職權無關的低階事務也戴上韌性的帽子高來高去，情況似有氾濫之虞，尤其民間無關公務的事宜也在名銜中掛上韌性一詞，似乎就能高出沒韌性字眼的同級單位，究竟韌性是何方神聖?

其實，韌性這個詞原始是科學詞彙，源起自物理學的力學及材料學領域，大概的意思是個體面對外力衝擊、壓力或災難時能夠保持材料的核心功能，承受衝擊同時適度的調整及變形因應，之後從遭受衝擊的逆境中復原；特別要強調不是硬硬的頂上外力，而是承受衝擊後的復原能力，大浪來了不是硬硬頂上，是彎下身子匍匐前進。

韌性在材料及應對外力的優異表現很快受到工程及材料以外領域的借鏡，包括工程韌性、心理韌性、社會面韌性承受許多新興借鏡浮上檯面；甚至八竿子搆不上的消費韌性、食品韌性等新詞也都冒出來；新詞融進完全另一領域的介面，讓韌性之後的領域有更多的想像空間。

除了韌性旋風，幾乎同一時間還有另個強拚話語權的AI，強拚鋒頭的勁之大，似乎還後來居上；最新的局面似乎是這兩個新明星合流，旋風效果真是創造了榮耀，幾乎各個領域有冒出新的介面。與緣起工程領域的最初受力調適介面性質更無法研判，甚至說是天馬行空也不算不禮貌；值得擔心的是最初力學領域的韌性有套評估的依據，也許不是具體推算的數據，但至少還有套道理，但其他非工程的新興韌性就難以掌握發展方向。

AI的發展也有此一現象，最近賴清德幽默自稱他是AI總統是顯例，賴清德說他姓氏賴的羅馬拼音LAI就有AI元素，因此可以稱呼他是AI總統，賴清德這麼說可能是輕鬆的玩笑話，但也十足暴露出他對AI的現況及趨勢了解有限，AI大紅大紫，AI產業更被認為是搖錢樹，沾上AI就金光閃閃。

但事實並非如此，現實靠巨量運算獲得豐厚利潤的AI企業必須要建置巨量運算能力的資料中心，但放眼七到十年後的小模組核電廠，或是核融合發電技術，都無法保證能克服技術瓶頸，換言之到時資料中心將運轉不下去，賴清德AI總統夢很可能是虛幻一場。