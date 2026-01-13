【重磅快評】社宅先騙票再跳票 賴清德更甚蔡英文

賴清德總統社宅政見跳票，在野黨批評蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任一年多都在擺爛，呼籲監察院調查，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修應下台；劉世芳則稱已盤點六都空餘屋，將積極輔導釋出到租屋市場。但問題是蔡英文時代已有盤點數字，劉這一年半到底做了什麼事？吳欣修還高陞海委會副主委，賴清德的用人邏輯到底在那裡？

賴總統在選前開出支票要蓋13萬戶社會住宅，時間不等人，賴上任超過一年半，日前內政部卻大幅下修賴的政見支票，說只能蓋4萬戶，一口氣縮水9萬戶。在野黨忍不住批民進黨「社宅越蓋越少，照顧弱勢攏係假」，而且是前蔡英文與賴清德一起騙；民團今天則到國土署抗議，要求行政院公開說明，否則不排除提高抗爭強度。

為什麼說蔡英文和賴清德一起騙？因為蔡喊出8年要蓋20萬戶社宅，結果卸任時只有12萬戶，更扯的是，由中央興建完工的不到3000戶；賴競選時直接喊100萬戶的數字，其中要動工建造的社宅是13萬戶，但劉世芳主動減碼說只能蓋4萬戶。如果要說政策跳票，賴清德絕對青出於藍。

有意思的是，劉世芳執行不力，卻絲毫不以為意，還說「百萬租屋家庭支持計畫」的核心價值並無改變，對於外界說「社宅越來越少」，是因為土地不夠，她會持續拜訪新北、桃園、台中盤點土地；劉世芳還強調，內政部已在六都盤點出37多萬戶空餘屋，未來將積極輔導釋出。

劉世芳把興建社宅縮水歸咎於土地不夠，並端出「百萬租屋家庭支持計畫」及盤點六都空屋的大菜，看起來，好像真的有在做事，但蔡英文任內的政策目標是「8年20萬戶社會住宅」，賴清德直接乘5倍，劉世芳顯然蓋社宅沒達標，百萬租屋計畫也只是停留在「核心價值沒改變」的口號階段。

至於盤點六都37多萬戶空餘屋，第一個有意見的人可能是蔡英文，因為蔡任內就在盤點六都的空餘屋了，那時候的數字是37.5萬戶，全台約 91.4萬戶。如果劉世芳只是沿用蔡英文時代的數字，連更新都懶，還真是有愧職守、薪水小偷了。

要討論是，賴清德、劉世芳有意無意把社會住社和包租代管劃上等號，但這樣就可以交差嗎？實務上來說，包租代管與空屋活化很難取代社宅，因為包租代管是市場導向，房客都得經過「篩選」，弱勢覆蓋率很難拉高，社會支持有限，而且房東隨時可以退出，對弱勢保障不足，並無法取代社宅功能。賴政府喊出百萬租屋家庭支持計畫，可能淪為華而不實的口號。

劉世芳用口號包裝應該要推動的政務，把蓋社宅無法達標的理由歸因於土地不夠；土地不好找確是難題， 但六都她只點名新北市、桃園市、台中市，台北市不說，社宅數字亮眼，難道台南、高雄就沒有社宅需求？

查一下六都的社宅興建數字，台北是六都的模範生，預計2029年目標可達2萬戶以上，新北目標量大，今年目標朝3.5萬邁進，桃園已建逾2.2萬戶，台中也有1萬5464戶，台南及高雄起步較慢，台南動工6千多戶，高雄動工1.28萬戶，1千多戶完工，南二都還在趕進度，劉世芳工作重點應該擺在那裡，這不是很清楚嗎？還是只要顏色正確，就能穩坐官位？