【重磅快評】香港宏福苑大火台灣應有的教訓

延燒逾30小時，到今天累計已奪走128條人命，住院就醫的傷患狀況看得到讓人擔心，近300失蹤人口命運就更難想像。宏福苑是連8棟32層高樓，7棟已從上到下通透燒毀，官方數字宏福苑居民約超過4600人，傷亡必定還會攀升。從火場現況初勘，燒得這麼慘重，因為宏福苑的安全管理、防災準備、警報系統、消防配置幾乎是全盤虛設，火來了，內部消防配置、外部災害搶救全部不到位，這場惡火值得台灣深刻檢視。

起火原因懷疑持續年餘的整個社區裝修安管鬆懈，工人違反禁令吸菸且亂丟菸蒂，加上連8棟超高層建築鄰棟距離不足，又因維修工程違法使用可獲巨大利益的竹製鷹架，工地圍籬使用不阻燃的材料，意外起了擴張火勢作用，先起火的高樓藉圍籬傳播火星，在樓層高、鄰棟距離不足情況下，接連把隔壁棟大樓帶進火場。

樓層高，鄰棟距離不足，營造出不同棟樓間的(峽谷效應)，風勢在鄰棟間抬升、加速、亂竄，火勢也隨之蔓延，造成整個宏福苑只有1棟未遭波及；風勢助長火勢，詭異且越發加劇的蔓延，終於宏福苑整個淪陷；4600住戶都遭到來自外牆引燃後往屋內燒的強烈威脅，簡直是生烤活人。

宏福苑火災之前的超級火災是2017年發生在英國倫敦75死的格蘭菲塔單棟高樓，塔樓火場的成因從去年底公布的一巨冊火場報告，除了單棟塔樓沒有延燒他棟的環境，其他如內部防災缺失、建材不阻燃等，幾乎與宏福苑非常相似，也都是整套防災設計虛有其表，包括法令、建材標準都各自單打獨鬥，加上未考慮環境及外部因素，禁不起火場現實的考驗，甚至宏福苑大火規模更大，不是火災更嚴峻，是建物的防災管理沒有進步。

火場檢討在消防管理較先進的國家受到高度重視，經常在大火後隔好幾年才發表火場報告，不只建材消防設計的軟硬體面，甚至建物使用人的行為模式也列入研究，甚至重製火場以詳細了解火場細節；這個環節台灣非常不重視，經長時間久大家忘了，政府也就歸檔結案。