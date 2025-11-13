快訊

【重磅快評】賴清德不再喊非核家園了？

聯合報／ 主筆室
總統府國家氣候變遷對策委員會上月開會，傳出總統賴清德不再青睞綠電、2027前重啟核三，府院事後斥為假消息。，圖為1月國家氣候變遷委員會第3次會議。圖／總統府提供
總統府國家氣候變遷對策委員會上月開會，傳出總統賴清德不再青睞綠電、2027前重啟核三，府院事後斥為假消息。，圖為1月國家氣候變遷委員會第3次會議。圖／總統府提供

總統府國家氣候變遷對策委員會上月開會，會後傳出總統賴清德不再青睞綠電、2027前重啟核三，事後雖被府院斥為假消息，但重點在於賴對非核家園的立場是否改變。從相關環節來看，賴政府雖未必改變根本立場，但政策修正已有跡可尋。

賴清德近來有關非核家園的論述，先由台電提出重啟核三完成可行性評估，接著經濟部長龔明鑫、行政院長卓榮泰陸續加碼，逐一升高政策及法律層級，之後賴清德總結回到能源轉型論述。看來這應該不是草稿，而是賴政府已成型的政策。

這樣的論述拋出確實引人注意，時間點恰值聯合國氣候變化綱要公約第三十次締約國會議(UNFCCC COP30)正在巴西舉行，本次會議因美國川普總統不贊成暖化論述退出會議主導，中國則以再生能源的全球牛耳地位接下會議操作，但老大換人並不影響UNFCCC根本路線，仍然是去煤減碳的能源轉型；台灣能源論述修正非核家園立場，但仍走在UNFCCC路線上。

台灣若真的微調非核家園路線其實不是壞事，重點必須是思慮成熟的政策修正，不可以看到國際能源路線微調就盲目跟進；思慮純熟外還得告知國人，這絕對是動搖根本的大事。要知道現在主張的非核家園已不是一九五O初次出現在世人面前的那個型模，核電技術早就不是過去講的核分裂，已推進到第四代的核融合。

兩個輕原子經由融合生成一重一輕的新原子，融合過程釋放出遠較早期核分裂產生的能量巨大很多，即是核融合發電的原理，這套核融合的理論，已進入實驗型反應爐的實作階段，目前十餘個國家通力合作的反應爐在法國設置，亞洲日本本州最北青森縣核能基地也有一座實驗型核融合反應爐，技術還稱不上成熟，估計還需要八至十年的努力。

未來的核融合第四代核電，反應器的規模將小型化，建造的時間也大幅縮短，配合小模組核反應器的技術突破，可能四十呎標準櫃的大小就是一座最新型的核電廠，屆時即使是山巔、離島，拖船就能載一具小型核電廠去建置，新的第四代核融合新電廠已不再是想像。

核電廠 非核家園 賴清德
